Atacante Sub-20 do Internacional marca gol decisivo em sua estreia

O contexto da estreia do atacante Douglas Cunha pelo time Sub-20 do Internacional na última quarta-feira (28) foi extremamente especial. Isso porque, através de seu gol, o Colorado ratificou a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil ao superar por 1 a 0 o Galvez-AC na cidade de Rio Branco.

Com um pouco mais de um mês no clube, o jogador que veio das categorias de base do Madureira ficou treinando durante todo esse período e se preparou para a chance que, segundo ele, sabia que viria. Além disso, o avante disse que não deixaria a oportunidade passar e daria o seu melhor, trabalho esse que resultou em um belo gol com direito a driblar o goleiro:

- Durante o jogo eu estava muito focado, olhando para o campo e procurava espaço para saber o melhor posicionamento que eu poderia ter. Eu me posicionei e, graças a Deus, a bola chegou e eu tive a oportunidade de fazer o gol”, celebra o menino de 18 anos que dedicou seu primeiro gol com a camisa colorada à sua mãe.

- Esse primeiro gol é para minha mãe. Por tudo que ela fez por mim. Não chorei, mas foi um momento de muita felicidade para mim. Vai ficar marcado pelo fato de ser o primeiro com essa camisa histórica. Tira um peso das costas - agregou.

O atacante revelou sua felicidade quando viu que seria relacionado pela primeira vez e ainda sairia jogando. Douglas também afirma que estava sentindo que estrearia bem e já contava com o gol: