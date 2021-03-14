Atacante Soteldo chega aos 100 jogos com a camisa do Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

A partida contra o Ituano vai ficar marcada para o atacante Soteldo. O jogador começou no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo e chegou aos 100 jogos com a camisa do Santos.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO venezuelano tornou-se o sétimo estrangeiro a superar a marca dos 100 jogos pelo Peixe. A lista, liderada por Ramos Delgado, com 318 jogos, tem apenas outros dois jogadores do elenco: Copete (138) e Carlos Sánchez (104).

Na coletiva após o jogo, o técnico Ariel Holan explicou o motivo de o jogador ter começado a partida no banco e valorizou a marca alcançada por ele.- Jogar 100 jogos em um clube marca uma trajetória. Creio que é um jogador muito importante no ataque. Hoje jogou duas ou três bolas que poderiam ter terminado em gol. Não começou porque queremos ele 100% na partida de terça-feira", afirmou Ariel Holan.