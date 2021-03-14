Atacante Soteldo chega aos 100 jogos com a camisa do Santos

A partida contra o Ituano vai ficar marcada para o atacante Soteldo. O jogador começou no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo e chegou aos 100 jogos com a camisa do Santos.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO venezuelano tornou-se o sétimo estrangeiro a superar a marca dos 100 jogos pelo Peixe. A lista, liderada por Ramos Delgado, com 318 jogos, tem apenas outros dois jogadores do elenco: Copete (138) e Carlos Sánchez (104).
Na coletiva após o jogo, o técnico Ariel Holan explicou o motivo de o jogador ter começado a partida no banco e valorizou a marca alcançada por ele.- Jogar 100 jogos em um clube marca uma trajetória. Creio que é um jogador muito importante no ataque. Hoje jogou duas ou três bolas que poderiam ter terminado em gol. Não começou porque queremos ele 100% na partida de terça-feira", afirmou Ariel Holan.
O Santos enfrenta o Deportivo Lara terça, na Venezuela, no jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores. O Peixe precisa de um empate para conseguir a classificação. Na ida, venceu por 2 a 1.