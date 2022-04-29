Atacante Rwan Seco ficou de fora dos últimos seis jogos do Santos. Entenda

O atacante Rwan Seco perdeu espaço com o técnico Fabián Bustos no Santos. A última vez em que foi relacionado para um jogo aconteceu no no dia 5 de abril, contra o Banfield, partida válida pela Copa Sul-Americana.Após o duelo, o Peixe entrou em campo contra Fluminense, Universidad Católica, Coritiba (em duas oportunidades), América-MG e Unión La Calera. Em nenhuma dessas o atacante figurou ao menos no banco de reservas.A chegada de Angulo aparece como uma das possíveis explicações para o fato. Com Marcos Leonardo sendo titular e o equatoriano como reserva imediato, Seco ficou fora dos jogos. Algumas opções como Léo Baptistão, que vem crescendo de produção, também tiraram espaço do garoto.O Menino da Vila chegou ao Peixe na última temporada por empréstimo junto ao Flamengo de Guarulhos e se destacou nas categorias de base. A diretoria alvinegra teve então o pedido de prorrogação do empréstimo por mais um ano do atacante recusado e então decidiu exercer o direito de compra pelo jogador.
Foram investidos R$ 700 mil por 70% dos direitos do jogador pagos ao Flamengo de Guarulhos. O contrato com o Peixe vai até dezembro de 2024, podendo ser entendido caso o atleta atinja algumas metas.
Rwan Seco foi um dos principais destaques da equipe santista no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Junior e concorreu ao prêmio de craque da competição. Foram nove jogos, seis gols e duas assistências na competição.