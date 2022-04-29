Atacante Rwan Seco ficou de fora dos últimos seis jogos do Santos. Entenda

O atacante Rwan Seco perdeu espaço com o técnico Fabián Bustos no Santos. A última vez em que foi relacionado para um jogo aconteceu no no dia 5 de abril, contra o Banfield, partida válida pela Copa Sul-Americana.Após o duelo, o Peixe entrou em campo contra Fluminense, Universidad Católica, Coritiba (em duas oportunidades), América-MG e Unión La Calera. Em nenhuma dessas o atacante figurou ao menos no banco de reservas.A chegada de Angulo aparece como uma das possíveis explicações para o fato. Com Marcos Leonardo sendo titular e o equatoriano como reserva imediato, Seco ficou fora dos jogos. Algumas opções como Léo Baptistão, que vem crescendo de produção, também tiraram espaço do garoto.O Menino da Vila chegou ao Peixe na última temporada por empréstimo junto ao Flamengo de Guarulhos e se destacou nas categorias de base. A diretoria alvinegra teve então o pedido de prorrogação do empréstimo por mais um ano do atacante recusado e então decidiu exercer o direito de compra pelo jogador.