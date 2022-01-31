Atacante Ronaldo destaca começo de temporada do Bahia

Com o time considerado titular, o Bahia chegou ao segundo triunfo neste inicio de temporada. Primeiro, contra o Doce Mel, pelo Baiano, e agora, neste sábado (29) em triunfo por 3 a 1 contra o Campinense, pela Copa do Nordeste.- A equipe se portou muito bem nos dois jogos, principalmente, no jogo contra o Campinense. Essa temporada será muito desafiadora para equipe, mas foi importante começar a Copa do Nordeste com um triunfo, já que estamos defendendo o título - explicou o atacante.