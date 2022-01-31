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futebol

Atacante Ronaldo destaca começo de temporada do Bahia

Equipe nordestina está invicta em 2022 e vem de duas vitórias seguidas para o clássico contra o Vitória...
LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2022 às 21:13

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 21:13

Com o time considerado titular, o Bahia chegou ao segundo triunfo neste inicio de temporada. Primeiro, contra o Doce Mel, pelo Baiano, e agora, neste sábado (29) em triunfo por 3 a 1 contra o Campinense, pela Copa do Nordeste.- A equipe se portou muito bem nos dois jogos, principalmente, no jogo contra o Campinense. Essa temporada será muito desafiadora para equipe, mas foi importante começar a Copa do Nordeste com um triunfo, já que estamos defendendo o título - explicou o atacante.
O próximo desafio do Bahia será na quarta-feira no clássico contra o Vitória.- Jogo difícil pela rivalidade natural. Certamente as duas equipes vão querer sair com o triunfo para começar a temporada com moral elevada e apoio da torcida. Vamos jogar com a mesma inteligência e disciplina tática que tivemos nesses dois últimos jogos - apostou Ronaldo para o clássico.
Crédito: FelipeOliveira/EsporteClubeBahia

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