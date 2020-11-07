Atacante Robson acerta a renovação de contrato com o Coritiba

O torcedor do Coritiba recebeu uma boa notícia antes da abertura do returno do Brasileirão. O atacante Robson, artilheiro da equipe, estendeu o seu vínculo com o clube até fevereiro de 2021.A negociação era muito aguardada nos bastidores do Coxa, já que o contrato do atleta era válido até dezembro. Com a prolongação do acordo, Robson está garantido até o fim do Brasileirão.