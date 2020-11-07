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futebol

Atacante Robson acerta a renovação de contrato com o Coritiba

Autor de seis gols no Brasileirão, o artilheiro fica no Coxa até fevereiro de 2021...

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 15:18

LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 15:18
Crédito: Twitter/Coritiba
O torcedor do Coritiba recebeu uma boa notícia antes da abertura do returno do Brasileirão. O atacante Robson, artilheiro da equipe, estendeu o seu vínculo com o clube até fevereiro de 2021.A negociação era muito aguardada nos bastidores do Coxa, já que o contrato do atleta era válido até dezembro. Com a prolongação do acordo, Robson está garantido até o fim do Brasileirão.
Ao longo da temporada, Robson já balançou 11 vezes a rede do adversário, sendo seis deles no Campeonato Brasileiro.
Neste domingo, diante do Internacional fora de casa, o centroavante é uma das esperanças do Coxa para começar bem o returno e tentar escapar da temida zona de rebaixamento.

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