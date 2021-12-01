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Atacante Ramires retorna ao Audax após empréstimo ao RB Bragantino

Jogador foi o artilheiro do Massa Bruta no Brasileirão Sub-23, com cinco gols...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 19:10

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 19:10

Emprestado pelo Audax até 31 de dezembro de 2021, o atacante Ramires deixou o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira (29). Na temporada 2021, o jogador foi o artilheiro do Massa Bruta no Campeonato Brasileiro Sub-23, com cinco gols em sete jogos na competição.- Vivi a melhor temporada da minha carreira no Red Bull Bragantino. Consegui ter uma sequência de jogos e pude me destacar fazendo gols pela equipe. Só tenho a agradecer por tudo que aprendi em Bragança Paulista (SP). Essa passagem pelo clube me fez amadurecer e crescer muito profissionalmente.
Além do destaque no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, Ramires também foi o artilheiro do Red Bull Bragantino na Série A2 do Campeonato Paulista, com cinco gols em dez jogos.
Agora, o atleta retorna à Olímpia (SP), sua cidade natal, para aguardar o encerramento de seu vínculo com o Massa Bruta e iniciar preparação para a pré-temporada de 2022, onde retorna ao Audax.
Ramires se destacou no Sub-19 do Audax, em 2019. O bom desempenho na Copa São Paulo fez o atacante se transferir ao Fluminense no mesmo ano. Em 2020, retornou à equipe de Osasco, onde disputou 15 jogos e anotou seis gols, antes de ser emprestado ao Red Bull Brasil.
Crédito: Foto:Arquivopessoal

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