Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atacante promovido ao sub-20 do Corinthians mantém a forma durante as férias: 'É importante'
futebol

Atacante promovido ao sub-20 do Corinthians mantém a forma durante as férias: 'É importante'

Ronald marcou três gols pelo sub-17 corintiano em 2020 e foi alçado uma categoria acima para 2021...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2021 às 12:51

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 12:51

Crédito: Ronald em duelo contra o Santos (Rodrigo Coca/ Agência Corinthians
Promovido ao sub-20 do Corinthians, o atacante Ronald aproveitou as semanas de férias que teve para entrar em forma. Agora, de volta aos treinamentos, o jogador, que se destacou no sub-17 corintiano, em 2020, terá o desafio de atuar uma categoria acima em 2021.
- Estava de férias, mas é importante manter a forma para me reapresentar bem para os treinos com o elenco - afirmou Ronald via assessoria.> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos
Natural de São Vicente, no litoral de São Paulo, onde o atleta passou o fim do ano passado, Ronald é um "garoto do terrão". Atualmente com 20 anos, o atacante chegou ao Timão com 16, em 2016, e fez toda a sua formação no time de Parque São Jorge.
- Cheguei ao Corinthians no início de 2020 e nem mesmo a pandemia fez com que eu perdesse o foco. Treinei forte, aproveitei as oportunidades e o resultado é a promoção de categoria. Ainda não sabemos quando será a reapresentação do sub-20, mas confesso que não vejo a hora de treinar com meus companheiros - disse o jogador.
Em 2020, Ronald atuou em 25 partidas pelo sub-17 do Corinthians e marcou três gols. A expectativa para 2021 é se desenvolver ainda mais, agora na nova categoria.Natural de São Vicente, no litoral de São Paulo, onde o atleta passou o fim do ano passado, Ronald é um "garoto do terrão". Atualmente com 20 anos, o atacante chegou ao Timão com 16, em 2016, e fez toda a sua formação no time de Parque São Jorge.
- Cheguei ao Corinthians no início de 2020 e nem mesmo a pandemia fez com que eu perdesse o foco. Treinei forte, aproveitei as oportunidades e o resultado é a promoção de categoria. Ainda não sabemos quando será a reapresentação do sub-20, mas confesso que não vejo a hora de treinar com meus companheiros - disse o jogador.
Em 2020, Ronald atuou em 25 partidas pelo sub-17 do Corinthians e marcou três gols. A expectativa para 2021 é se desenvolver ainda mais, agora na nova categoria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados