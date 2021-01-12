Atacante promovido ao sub-20 do Corinthians mantém a forma durante as férias: 'É importante'

Crédito: Ronald em duelo contra o Santos (Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

Promovido ao sub-20 do Corinthians, o atacante Ronald aproveitou as semanas de férias que teve para entrar em forma. Agora, de volta aos treinamentos, o jogador, que se destacou no sub-17 corintiano, em 2020, terá o desafio de atuar uma categoria acima em 2021.

- Estava de férias, mas é importante manter a forma para me reapresentar bem para os treinos com o elenco - afirmou Ronald via assessoria.> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos

Natural de São Vicente, no litoral de São Paulo, onde o atleta passou o fim do ano passado, Ronald é um "garoto do terrão". Atualmente com 20 anos, o atacante chegou ao Timão com 16, em 2016, e fez toda a sua formação no time de Parque São Jorge.

- Cheguei ao Corinthians no início de 2020 e nem mesmo a pandemia fez com que eu perdesse o foco. Treinei forte, aproveitei as oportunidades e o resultado é a promoção de categoria. Ainda não sabemos quando será a reapresentação do sub-20, mas confesso que não vejo a hora de treinar com meus companheiros - disse o jogador.

Em 2020, Ronald atuou em 25 partidas pelo sub-17 do Corinthians e marcou três gols. A expectativa para 2021 é se desenvolver ainda mais, agora na nova categoria.Natural de São Vicente, no litoral de São Paulo, onde o atleta passou o fim do ano passado, Ronald é um "garoto do terrão". Atualmente com 20 anos, o atacante chegou ao Timão com 16, em 2016, e fez toda a sua formação no time de Parque São Jorge.

- Cheguei ao Corinthians no início de 2020 e nem mesmo a pandemia fez com que eu perdesse o foco. Treinei forte, aproveitei as oportunidades e o resultado é a promoção de categoria. Ainda não sabemos quando será a reapresentação do sub-20, mas confesso que não vejo a hora de treinar com meus companheiros - disse o jogador.