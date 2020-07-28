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Atacante Patrick Carvalho retorna ao Fluminense e integrará time Sub-23

Jogador estava emprestado a time da Arábia Saudita e nunca atuou entre os profissionais do Tricolor, apesar de ter sido criado pelo clube...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 21:44

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 21:44
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Após empréstimo ao Al-Akhdoud, da Arábia Saudita, o atacante Patrick Carvalho está de volta ao Fluminense. O contrato do jovem de 23 anos foi reativado nesta segunda-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ele será integrado ao elenco sub-23 no primeiro momento.
Formado pelo Fluminense em Xerém, Patrick ainda não teve oportunidade de atuar pela equipe principal do clube. Desde 2016 ele passou por Lahti (Finlândia), Nova Iguaçu, Boavista, Tupi, Chiasso (Suíça) e Al-Akhdoud (Arábia Saudita).
O contrato do jovem vai até o final deste ano. Ele é mais um que retornou ao Flu nesse período, assim como Zé Ricardo e Caio. Robinho foi novamente emprestado. O lateral-esquerdo Marlon tem contrato até o fim deste mês.

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