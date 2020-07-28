Atacante Patrick Carvalho retorna ao Fluminense e integrará time Sub-23

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Após empréstimo ao Al-Akhdoud, da Arábia Saudita, o atacante Patrick Carvalho está de volta ao Fluminense. O contrato do jovem de 23 anos foi reativado nesta segunda-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ele será integrado ao elenco sub-23 no primeiro momento.

Formado pelo Fluminense em Xerém, Patrick ainda não teve oportunidade de atuar pela equipe principal do clube. Desde 2016 ele passou por Lahti (Finlândia), Nova Iguaçu, Boavista, Tupi, Chiasso (Suíça) e Al-Akhdoud (Arábia Saudita).