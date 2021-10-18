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Atacante Nicolas vive ótima fase e projeta duelo contra o Palmeiras pelo Brasileiro sub-20

Jogador do Colorado é uma das apostas para derrotar o Verdão nesta segunda-feira...
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Publicado em 

18 out 2021 às 12:51

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 12:51

Crédito: Nicolas é um dos bons valores do Inter (Ricardo Duarte/Internacional
Nicolas, atacante do Internacional sub-20, vem se destacando entre os jogadores do time gaúcho no Brasileirão da categoria. Ele marcou três gols nos últimos três jogos, sendo protagonista e garantindo sua boa media de gols.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A equipe colorada se classificou para a segunda fase do campeonato nacional, ficando na 7ª colocação, onde irão enfrentar o Palmeiras na próxima fase. São seis jogos sem perder e quatro vitórias seguidas.
Nicolas, no começo da temporada, disputou dois jogos do estadual com o time profissional, e foi elogiado pelo treinador da equipe na oportunidade. No sub-20, o atleta atuou em 13 das 19 partidas da equipe no Brasileiro.
'Fico muito feliz em poder ajudar a equipe com gols e boas atuações. Espero continuar desenvolvendo um bom trabalho. O jogo contra o Palmeiras será dificílimo, pois se trata de um time muito forte fisicamente e tecnicamente. Mas nossa equipe também tem muita qualidade e estamos preparados para enfrentá-los', afirma Nicolas.
A próxima partida do Internacional será nesta segunda-feira, às 15h (Horário de Brasília), contra o Palmeiras.

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