Atacante Nicolas vive ótima fase e projeta duelo contra o Palmeiras pelo Brasileiro sub-20

Crédito: Nicolas é um dos bons valores do Inter (Ricardo Duarte/Internacional

Nicolas, atacante do Internacional sub-20, vem se destacando entre os jogadores do time gaúcho no Brasileirão da categoria. Ele marcou três gols nos últimos três jogos, sendo protagonista e garantindo sua boa media de gols.

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A equipe colorada se classificou para a segunda fase do campeonato nacional, ficando na 7ª colocação, onde irão enfrentar o Palmeiras na próxima fase. São seis jogos sem perder e quatro vitórias seguidas.

Nicolas, no começo da temporada, disputou dois jogos do estadual com o time profissional, e foi elogiado pelo treinador da equipe na oportunidade. No sub-20, o atleta atuou em 13 das 19 partidas da equipe no Brasileiro.

'Fico muito feliz em poder ajudar a equipe com gols e boas atuações. Espero continuar desenvolvendo um bom trabalho. O jogo contra o Palmeiras será dificílimo, pois se trata de um time muito forte fisicamente e tecnicamente. Mas nossa equipe também tem muita qualidade e estamos preparados para enfrentá-los', afirma Nicolas.