Atacante na área! Carlos Pena é anunciado pelo Internacional

Na noite desta sexta-feira, o Internacional confirmou a chegada do atacante Carlos Pena, que fica por empréstimo até dezembro. Ele estava no Dínamo de Kiev-UCR.
Aos 30 anos, ele desembarca com a responsabilidade de ajudar Alexander Medina a deixar o seu time mais veloz dentro das quatro linhas.
Canhoto, o jogador atua pelos lados do campo e atende uma prioridade da comissão técnica, que gostaria de um atleta para jogar nas beiradas.
Números
Ao longo da carreira, Carlos Pena disputou 225 partidas, anotou 40 gols e deu 35 assistências.
Clubes
Revelado pelo Nacional-URU, Carlos Pena defendeu as cores do Middlesbrough-ING, Real Oviedo-ESP e Dínamo de Kiev.