AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil é ultrapassado por Marrocos e deixa o Top-5 do ranking da Fifa
Vergonha

Brasil é ultrapassado por Marrocos e deixa o Top-5 do ranking da Fifa

Fifa atualizou seu ranking descontando 2,02 pontos do Brasil por causa do tropeço diante dos australianos

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 15:17

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 set 2026 às 15:17
Brasil e Marrocos ficaram no empate na estreia das equipes na Copa
Carlos Palito

O frustrante empate por 1 a 1 alcançado no último lance diante da Austrália em Townsville rendeu críticas à seleção brasileira e ainda custou uma posição no ranking da Fifa, tirando a equipe verde e amarela do Top 5.


Assim que terminou a partida desta sexta-feira, a Fifa atualizou seu ranking descontando 2,02 pontos do Brasil por causa do tropeço diante dos australianos. Desta maneira, Marrocos acabou ultrapassando o time de Carlo Ancelotti na lista.


O Brasil soma, agora, 1802,90 pontos, enquanto Marrocos manteve os 1803,99 aparece no quinto lugar por 1,09 de vantagem. Os africanos tendem a ampliar a marca pois entram em campo nesta sexta-feira em seus domínios, diante do Gabão, pelas Eliminatórias da Copa Africana das Nações como grandes favoritos


A disputa pelo Top 5 deve seguir na próxima terça-feira, quando ambos voltam a campo. O Brasil faz o segundo amistoso diante dos australianos enquanto os marroquinos visitam Lesoto pela segunda rodada das Eliminatórias.


Campeã do mundo, a Espanha se mantém soberana no ranking, com 1995,88 pontos, seguida pela vice-campeã Argentina, com 1970,37. Completa o pódio a França, com 1948,97.


Além de ser ultrapassado pelo Marrocos, o Brasil ainda viu Portugal encostar após o triunfo magro diante do País de Gales, por 1 a 0, na quinta-feira. A esquadra de Cristiano Ronaldo, agora sob direção de Jorge Jesus, subiu para 1791,77, somente 11,13 de desvantagem.


CONFIRA O TOP 10 DO RANKING DA FIFA:


1º - Espanha - 1995,88 pontos

2º - Argentina - 1970,37

3º - França - 948,97

4º - Inglaterra - 1922,83

5º - Marrocos - 1803,99

6º - Brasil - 1802.90

7º - Portugal - 1791,77

8º - Bélgica - 1978,36

9º - Holanda - 1974,83

10º - México - 1954,30

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Debate CBN e A Gazeta com os candidatos ao governo do ES, Lorenzo Pazolini, Helder Salomão e Ricardo Ferraço
A guerra pela "paz" entre os candidatos ao governo do ES
São Domingos Norte, vereador
Vereador vai enfrentar o júri popular por morte em rodovia do ES
Imagem de destaque
Lula proibir bets é 'desespero por votos' e pode ter impacto em eleição apertada, afirma professor da USP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados