Brasil é ultrapassado por Marrocos e deixa o Top-5 do ranking da Fifa

O frustrante empate por 1 a 1 alcançado no último lance diante da Austrália em Townsville rendeu críticas à seleção brasileira e ainda custou uma posição no ranking da Fifa, tirando a equipe verde e amarela do Top 5.





Assim que terminou a partida desta sexta-feira, a Fifa atualizou seu ranking descontando 2,02 pontos do Brasil por causa do tropeço diante dos australianos. Desta maneira, Marrocos acabou ultrapassando o time de Carlo Ancelotti na lista.





O Brasil soma, agora, 1802,90 pontos, enquanto Marrocos manteve os 1803,99 aparece no quinto lugar por 1,09 de vantagem. Os africanos tendem a ampliar a marca pois entram em campo nesta sexta-feira em seus domínios, diante do Gabão, pelas Eliminatórias da Copa Africana das Nações como grandes favoritos





A disputa pelo Top 5 deve seguir na próxima terça-feira, quando ambos voltam a campo. O Brasil faz o segundo amistoso diante dos australianos enquanto os marroquinos visitam Lesoto pela segunda rodada das Eliminatórias.





Campeã do mundo, a Espanha se mantém soberana no ranking, com 1995,88 pontos, seguida pela vice-campeã Argentina, com 1970,37. Completa o pódio a França, com 1948,97.





Além de ser ultrapassado pelo Marrocos, o Brasil ainda viu Portugal encostar após o triunfo magro diante do País de Gales, por 1 a 0, na quinta-feira. A esquadra de Cristiano Ronaldo, agora sob direção de Jorge Jesus, subiu para 1791,77, somente 11,13 de desvantagem.



