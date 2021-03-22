Atacante na área! Carlos Palacios é anunciado pelo Internacional

A segunda-feira chega com reforço para o Internacional. Após muita conversa nas últimas semanas, o Colorado anunciou a contratação de Carlos Palacios, que estava no Unión Española.
Aos 20 anos, o atleta é o primeiro reforço na era Miguel Ángel Ramírez e chegou ao Beira-Rio com o aval do novo treinador espanhol.
Ágil pelas pontas, Carlos Palacios é mais uma peça para o Internacional apresentar um futebol intenso e que possa quebrar as linhas de marcação dos times rivais.
O acordo de Palacios e Inter é válido por quatro anos, sendo um ano de empréstimo e três em definitivo. Ou seja, ele fica até 2025 no time do Rio Grande do Sul.
‘Olá, torcida colorada. Aqui quem fala é Carlos Palacios, novo atacante do Inter. Muito orgulho chegar a um clube tão grande da América do Sul, com duas Copas Libertadores, um Mundial de Clubes. Acredito que é algo importante para mim e espero demonstrar tudo que trago, muita vontade e ajudar a equipe esse ano’, afirmou.