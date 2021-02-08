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futebol

Atacante ex-Flamengo tem conversas avançadas com o Corinthians

Guilherme Bala passou pela base do Fla, fez três jogos no profissional e atualmente está no Madureira...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 18:19

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 18:19

Crédito: Paula Reis / Flamengo
O Corinthians está próximo de um acerto com o atacante Guilherme Bala, ex-Flamengo e atualmente no Madureira.
A informação foi publicada inicialmente pela "ESPN" e confirmada pelo LANCE!.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosBala tem 19 anos, revelado pelo próprio Tricolor Suburbano, chegou ao Rubro-Negro em 2019, por empréstimo, para atuar na equipe sub-20, mas fez três partidas pelo profissional, uma delas como titular, no empate em 1 a 1, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 12a rodada do Brasileirão, quando o elenco flamenguista foi acometido por um surto de Covid-19. Em janeiro, o Fla não exerceu a compra de Bala, que voltou ao Madureira.
O valor de aquisição do jogador é de R$ 600 mil por 70% dos direitos, que foi recusado pelo Flamengo. As partes ainda acertam as questões financeiras, embora a situação esteja encaminhada.
Guilherme chegaria ao Timão para integrar a base, mas com possibilidade de promoção ao principal, principalmente no Campeonato Paulista, que inicia ainda em fevereiro onde o time de Parque São Jorge pretende usar com mais frequência os atletas.

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