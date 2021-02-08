Atacante ex-Flamengo tem conversas avançadas com o Corinthians

Crédito: Paula Reis / Flamengo

O Corinthians está próximo de um acerto com o atacante Guilherme Bala, ex-Flamengo e atualmente no Madureira.

A informação foi publicada inicialmente pela "ESPN" e confirmada pelo LANCE!.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosBala tem 19 anos, revelado pelo próprio Tricolor Suburbano, chegou ao Rubro-Negro em 2019, por empréstimo, para atuar na equipe sub-20, mas fez três partidas pelo profissional, uma delas como titular, no empate em 1 a 1, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 12a rodada do Brasileirão, quando o elenco flamenguista foi acometido por um surto de Covid-19. Em janeiro, o Fla não exerceu a compra de Bala, que voltou ao Madureira.

O valor de aquisição do jogador é de R$ 600 mil por 70% dos direitos, que foi recusado pelo Flamengo. As partes ainda acertam as questões financeiras, embora a situação esteja encaminhada.