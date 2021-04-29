Atacante do Volta Redonda relata discussão e afirma que 'faltou um pouco de humildade' a Gabigol

No último sábado, Flamengo e Volta Redonda se enfrentam no Maracanã e, em determinado momento, os artilheiros Gabriel Barbosa e Alef Manga discutiram em campo. Dias após a derrota por 2 a 1, o atacante do Voltaço, em entrevista ao canal SBT, explicou o entrevero com o adversário, a quem faltou "um pouco de humildade", na visão de Alef, que ainda se disse chateado com a situação.

- Na verdade, eu fiquei meio chateado, porque trabalhei com ele na base do Santos. Ele não teve o reconhecimento de lembrar de mim, mas enfim. Achei que ele foi um pouco grosso comigo, para chegar e falar ‘por isso que você está no Volta Redonda’. Eu acho que as pessoas, na vida, tem que ter a humildade acima de tudo. Ele é um baita de um jogador, tem muito potencial, mas acho que faltou um pouco de humildade - comentou o atacante de 26 anos de idade.Com nove gols, Alef Manga é o artilheiro do Carioca e destaque do Volta Redonda, que volta a enfrentar o Flamengo neste sábado, às 21h05, no Maracanã. Desta vez, o confronto é pela partida de ida da semifinal do Campeonato Estadual. Na outra chave estão Fluminense e Portuguesa.