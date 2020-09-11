Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atacante do Santos se torna a quarta maior artilheira do Brasileirão Feminino

Larissa marcou o gol da vitória das Sereias, no clássico contra o São Paulo, no último domingo (06)...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 18:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2020 às 18:04
Crédito: Divulgação/Santos FC
Com o gol da vitória do Santos contra o São Paulo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, no último domingo (06), na Arena Barueri, a atacante Larissa, das Sereias, tornou a quarta maior artilheira da competição, com 40 gols.
Destaque do San-São, a camisa 9 não só anotou o tento da virada santista por 2 a 1 diante das arquirrivais, como foi a responsável pela assistência do empate, marcado pela sua companheira de posição, Amanda Gutierrez. Ainda assim, Larissa tem buscando o lugar cativo entre as titulares. Mesmo com a “atuação de gala” diante da equipe do Morumbi, ela ficou no banco de reservas do triunfo, fora de casa, das alvinegras contra o São José, na quarta-feira (09), por 3 a 2, entrando aos 26 minutos do segundo tempo.
Aos 32 anos, a atleta é uma das mais experientes do elenco, com passagens pelo time feminino de Flamengo, Vasco, Botafogo, Duque de Caxias e Campo Grande. Com as Serias da Vila, a jogadora tem a sua primeira experiência fora do futebol carioca. Já são oito jogos e quatro gols com a camisa do Santos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Desintoxicação do fígado: 10 alimentos que podem ajudar
Imagem de destaque
Vai empreender? Descubra como o seu perfil comportamental influencia os negócios
Imagem de destaque
Saúde do fígado: musculação pode reduzir riscos de doenças hepáticas 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados