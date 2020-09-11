Atacante do Santos se torna a quarta maior artilheira do Brasileirão Feminino

Crédito: Divulgação/Santos FC

Com o gol da vitória do Santos contra o São Paulo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, no último domingo (06), na Arena Barueri, a atacante Larissa, das Sereias, tornou a quarta maior artilheira da competição, com 40 gols.

Destaque do San-São, a camisa 9 não só anotou o tento da virada santista por 2 a 1 diante das arquirrivais, como foi a responsável pela assistência do empate, marcado pela sua companheira de posição, Amanda Gutierrez. Ainda assim, Larissa tem buscando o lugar cativo entre as titulares. Mesmo com a “atuação de gala” diante da equipe do Morumbi, ela ficou no banco de reservas do triunfo, fora de casa, das alvinegras contra o São José, na quarta-feira (09), por 3 a 2, entrando aos 26 minutos do segundo tempo.