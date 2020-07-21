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Atacante do Santo André pede time ligado contra o Santos no retorno

Douglas Baggio comentou sobre o confronto entre as duas equipes na volta do Campeonato Paulista. Jogador não crê que clima ruim no Peixe pode ser fator decisivo...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 18:11

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 18:11

Crédito: Divulgação / Santo André
Líder do grupo B e geral no Paulistão com 19 pontos, o Santo André enfrentará o Santos na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, às 19h15, pela décima primeira rodada do campeonato estadual. Um dos destaques da equipe, o atacante Douglas Baggio pede atenção máxima da equipe contra o Peixe.
- Vamos enfrentar um grande time. Não podemos bobear diante de uma equipe qualificada como é o Santos, ainda mais jogando dentro da Vila Belmiro. Nosso grupo vem trabalhando forte e muito focado nesse duelo. Temos que ficar atentos durante os 90 minutos para conseguirmos um belo resultado fora dos nossos domínios - disse o ex-atacante do Flamengo.
O Santos atravessa uma crise devido os salários atrasados, e alguns jogadores entraram na justiça para reivindicar o passe livre. Para Douglas Baggio, o Ramalhão não leva uma vantagem pelo mal momento vivido pelo Santos fora das quatro linhas.
- Na minha visão isso não interfere. Pois sempre quem entra em campo dá a vida para honrar a camisa que defende. Isso não dá nenhuma vantagem para o Santo André sair vitorioso - finalizou o atacante.
Douglas Baggio, de 25 anos, iniciou a carreira no Flamengo e já defendeu as cores do Luverdense-MT, Mirassol-SP, Boa Esporte-MG e Brasil de Pelotas, antes de chegar ao clube do ABC paulista. Na atual temporada ele disputou 10 jogos e anotou 3 gols.

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