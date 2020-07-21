Atacante do Santo André pede time ligado contra o Santos no retorno

Crédito: Divulgação / Santo André

Líder do grupo B e geral no Paulistão com 19 pontos, o Santo André enfrentará o Santos na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, às 19h15, pela décima primeira rodada do campeonato estadual. Um dos destaques da equipe, o atacante Douglas Baggio pede atenção máxima da equipe contra o Peixe.

- Vamos enfrentar um grande time. Não podemos bobear diante de uma equipe qualificada como é o Santos, ainda mais jogando dentro da Vila Belmiro. Nosso grupo vem trabalhando forte e muito focado nesse duelo. Temos que ficar atentos durante os 90 minutos para conseguirmos um belo resultado fora dos nossos domínios - disse o ex-atacante do Flamengo.

O Santos atravessa uma crise devido os salários atrasados, e alguns jogadores entraram na justiça para reivindicar o passe livre. Para Douglas Baggio, o Ramalhão não leva uma vantagem pelo mal momento vivido pelo Santos fora das quatro linhas.

- Na minha visão isso não interfere. Pois sempre quem entra em campo dá a vida para honrar a camisa que defende. Isso não dá nenhuma vantagem para o Santo André sair vitorioso - finalizou o atacante.