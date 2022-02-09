Atacante do Inter mira preparação para o Sul-Americano Feminino Sub-20

A atacante Mileninha foi convocada pela quinta vez para a Seleção Sub-20. A jogadora do Internacional, que vai ter a companhia de mais duas companheiras de time - Gabriela Barbieri (goleira) e Ana Beatriz Lopes (atacante) -, comemorou a oportunidade de representar o país na primeira janela de preparação de 2022, entre os dias 14 e 23 de fevereiro, em Sorocaba, no interior de São Paulo.

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'Fiquei muito feliz pela convocação. Tento sempre deixar as coisas mais leves, mas me cobro bastante para sempre fazer as coisas bem feitas. Representar o Brasil é sempre uma honra. Estou muito grata pela oportunidade e vou continuar lutando para buscar dar o meu melhor dia após dia', comemorou Mileninha.

O foco do Brasil está no Campeonato Sul-Americano da categoria, em abril, no Chile. Mileninha, por exemplo, no último amistoso que disputou pela seleção brasileira, em outubro do ano passado, no Paraguai, foi a camisa 9.

'A gente espera que o Brasil vá muito bem nas competições que joga. Vamos treinar muito forte colocando os nossos objetivos em campo. É mais um momento de preparação que vamos ter para dar seguimento ao trabalho que é exercido. Vamos brigar por este título. Temos que dar o nosso máximo para sairmos de lá vitoriosas. Sabemos que as adversárias são qualificadas, mas temos que nos impor para levantar a taça no final', disse.

Mas paralelo a chance na Seleção Sub-20, Mileninha tem no caminho desafios também com o Internacional. E no início de março começa o Campeonato Brasileiro.

'A competição novamente vai ser de alto rendimento e nós esperamos que cada vez mais seja assim. Outros times estão se reforçando. A cada ano que passa o futebol feminino vai ganhando mais força. Prova disso é que já vem sendo transmitido em TV aberta e isso é um grande passo. Vamos fortes para o Brasileiro. Estamos nos preparando muito para chegar bem', finalizou.