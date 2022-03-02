Atacante do Inter avalia período de preparação com a Seleção Brasileira Sub-20

A atacante Mileninha, do Internacional, avaliou as duas semanas de preparação da Seleção Brasileira Sub-20 de olho no Campeonato Sul-Americano da categoria, programado para o próximo mês de abril.

O Brasil enfrentou as equipes principais femininas do Bragantino e do Corinthians e venceu ambos por 3 a 1 e 2 a 1, respectivamente. Diante do time da capital paulista, Mileninha marcou um dos gols.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no Telegram- Esse período foi muito bom. Mais uma vez conseguimos cumprir o que foi proposto para nós, adquirindo a cada dia mais conhecimento - comentou Mileninha.

Sobre o Campeonato Sul-Americano Sub-20, que será disputado no Chile, a jogadora do Colorado fez uma projeção do torneio onde, apesar de reconhecer que existe a necessidade de melhoria em alguns aspectos, entende que a Amarelinha chega forte para buscar o título da competição:

- Sempre tem algo a melhorar, mas estamos bem encaminhadas. A expectativa é grande, sabemos do nosso potencial e sabemos que vai ser um período difícil, mas com certeza vamos dar nosso melhor buscando chegar ao topo.