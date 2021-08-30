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Atacante do Flamengo e da Seleção Brasileira, Gabigol lança loja oficial

Completando 25 anos nesta segunda-feira, camisa 9 do Flamengo expande negócios com site oficial em parceria com o Mercado Livre, oferecendo uma série de produtos licenciados...
LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 12:00

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 12:00

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Artilheiro do Flamengo, Gabriel Barbosa quer levar a boa fase dentro de campo para o mundo dos negócios. Além de fazer sua estreia como rapper, o camisa 9 lançou nesta segunda-feira, quando completa 25 anos, sua loja oficial: a Gabigol Store. Em parceria com o Mercado Livre, o projeto oferece uma série de produtos licenciados, de beleza e cuidado pessoal a artigos decorativos.
A loja será o ponto de venda em que o atleta fará ações especiais e edições limitadas e autografadas de itens escolhidos pelo atacante, que, nesta segunda-feira, se apresenta à Seleção Brasileira para as Eliminatórias Sul-Americanas. No Flamengo desde 2019, Gabi é ídolo da torcida rubro-negra, fazendo sucesso com os mais jovens e também com as gerações mais antigas. Além dos vários títulos vestindo o Manto Sagrado, o atacante está próximo de alcançar 100 gols. Os três gols na vitória sobre o Santos, neste domingo, na Vila, o levaram aos 97.
- Desde que lançamos a marca do Gabi e iniciamos o projeto de licenciamento tínhamos o sonho de ter uma loja própria, onde os fãs pudessem encontrar todos os produtos dele de forma fácil e dinâmica. Quando recebemos o convite do Mercado Livre, tivemos a certeza de que estávamos no caminho certo e que essa era hora de tirar do papel esse projeto - ressaltou Marina Nishitani, Diretora de Marketing da 4ComM, empresa que gerencia a carreira do atacante.

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