Atacante do Flamengo e da Seleção Brasileira, Gabigol lança loja oficial

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Artilheiro do Flamengo, Gabriel Barbosa quer levar a boa fase dentro de campo para o mundo dos negócios. Além de fazer sua estreia como rapper, o camisa 9 lançou nesta segunda-feira, quando completa 25 anos, sua loja oficial: a Gabigol Store. Em parceria com o Mercado Livre, o projeto oferece uma série de produtos licenciados, de beleza e cuidado pessoal a artigos decorativos.

A loja será o ponto de venda em que o atleta fará ações especiais e edições limitadas e autografadas de itens escolhidos pelo atacante, que, nesta segunda-feira, se apresenta à Seleção Brasileira para as Eliminatórias Sul-Americanas. No Flamengo desde 2019, Gabi é ídolo da torcida rubro-negra, fazendo sucesso com os mais jovens e também com as gerações mais antigas. Além dos vários títulos vestindo o Manto Sagrado, o atacante está próximo de alcançar 100 gols. Os três gols na vitória sobre o Santos, neste domingo, na Vila, o levaram aos 97.