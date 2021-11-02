Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atacante do Corinthians, Róger Guedes se diz privilegiado fisicamente e mais paciente
futebol

Atacante do Corinthians, Róger Guedes se diz privilegiado fisicamente e mais paciente

De acordo com o atleta, passagem pelo futebol chinês antes de chegar ao Timão foi fundamental para evolução: 'Mudei bastante'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 nov 2021 às 10:00

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 10:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Titular em todos os jogos desde que chegou ao Corinthians, tendo sido substituído apenas uma vez, o atacante Róger Guedes, autor do gol da vitória corintiana por 1 a 0 contra a Chapecoense, na última segunda-feira (1º), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, se considera privilegiado geneticamente, mas também trabalha bastante para manter a forma. O atleta trouxe para São Paulo um preparador físico particular e faz atividades em dois períodos.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Baixe o app de resultados do L!
- Eu acho que isso da parte física a minha genética é muito boa, como eu trouxe o meu personal para São Paulo tá ajudando, treino de manhã no Corinthians e tenho um trabalho a parte com ele a tarde e isso tem me ajudado a aguentar os jogos - disse em entrevista ao SporTV, após o triunfo contra a Chape.
Outro fator em que Róger considera ter evoluído foi a psicológica. O atacante rechaçou rótulos de "bad boy", mas acredita que as três temporadas em que atuou no futebol chinês, pelo Shandong, o tornou mais paciente.
- Eu sempre falo, a China me fez muito bem, mentalidade, mudei bastante, comecei a ter mais paciência. Lógico, as vezes criaram uma imagem minha na época de Palmeiras, todo mundo que me conhece sabe que sou um moleque do bem, moleque com maturidade, que tento ajudar o próximo, isso que eu sou, alegre todos os dias e tento motivar todo mundo - afirmou Róger Guedes.
O camisa 123 do Corinthians ficou nove meses sem disputar uma partida oficial, entre dezembro do ano passado e setembro deste ano, pois não conseguiu retornar a China, após passar o fim de ano no Brasil, por conta das restrições referentes a pandemia do novo coronavírus. Ainda assim, o atacante seguiu se condicionamento neste período, de modo que demorou dias entre a apresentação e a estreia, como titular, jogando os 90 minutos e marcando gol, contra o Juventude, no dia 7 de setembro.
E dos 11 jogos disputados até aqui, Róger só foi substituído em um, a vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, em Itaquera, no último dia 5 de outubro, pela 24ª do Brasileirão. Na ocasião, o jogador atuou 82 minutos, quando, aos 37 do segundo tempo deu lugar a Adson.
Além da boa forma física e do equilíbrio emocional, Róger Guedes tem correspondido com bolas na redes. Já são cinco gols marcados, uma média de quase um gol a cada dois jogos. O atacante já é o vice-artilheiro corintiano no Brasileirão, atrás apenas de Jô, que foi às redes seis vezes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ANTT aprova renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica por 30 anos
Imagem de destaque
Condenado por estuprar enteada de 11 anos em Alagoas é preso no ES
Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados