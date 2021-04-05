Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atacante do Corinthians é convocada para a Seleção Brasileira e se junta a outras sete companheiras de clube
futebol

Atacante do Corinthians é convocada para a Seleção Brasileira e se junta a outras sete companheiras de clube

Giovanna Crivelari foi chamada por Pia Sundhage para um período de treinos na Granja Comary durante a Data Fifa. Ao todo, oito corintianas estão com o grupo...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 12:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 12:56
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians
Na manhã desta segunda-feira, mais uma jogadora do Corinthians foi chamada para a Seleção Brasileira Feminina. Trata-se da atacante Giovanna Crivelari, destaque do time do técnico Arthur Elias. Ela se junta a outras sete companheiras, que já haviam sido chamadas para treinar em Teresópolis.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja 25 casos de atletas que aprontaram na quarentena
A convocação de Crivelari é para um período de treinos na Granja Comary organizado pela CBF durante a Data Fifa. A técnica sueca Pia Sundhagen chamou um grupo de jogadoras para ficar concentrado na região serrana do Rio de Janeiro, uma vez que os jogos programados para o período não puderam ser realizados devido ao agravamento da pandemia de coronavírus.
Aos 28 anos, Giovanna se apresenta ainda nesta segunda-feira na Granja Comary para sua primeira oportunidade na Seleção principal. Com a camisa do Brasil, Crivelari já defendeu a Seleção Feminina sub-20 e participou da Copa do Mundo Feminina sub-20 da Papua-Nova Guiné, em 2012.
Na concentração, que termina no dia 13 de abril, a atacante se encontrará com sete companheiras de Corinthians. São elas: Érika, Poliana, Tamires, Ingryd, Andressinha, Adriana e Victoria Albuquerque. Recentemente, o Timão disputou a Copa Libertadores 2020 e acabou eliminado nos pênaltis na semifinal do torneio pelo América de Cáli-COL, mas terminou em terceiro lugar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carga de maconha do tipo haxixe marroquino, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi apreendida no RJ a caminho do ES
Maconha "de grife" enviada para o ES é apreendida no Rio de Janeiro
Imagem de destaque
Falta de vagas em Colatina gera reclamações após suspensão do estacionamento rotativo
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Royalties de petróleo: STF marca audiência de conciliação um dia antes de julgamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados