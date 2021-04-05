Atacante do Corinthians é convocada para a Seleção Brasileira e se junta a outras sete companheiras de clube

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians

Na manhã desta segunda-feira, mais uma jogadora do Corinthians foi chamada para a Seleção Brasileira Feminina. Trata-se da atacante Giovanna Crivelari, destaque do time do técnico Arthur Elias. Ela se junta a outras sete companheiras, que já haviam sido chamadas para treinar em Teresópolis.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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A convocação de Crivelari é para um período de treinos na Granja Comary organizado pela CBF durante a Data Fifa. A técnica sueca Pia Sundhagen chamou um grupo de jogadoras para ficar concentrado na região serrana do Rio de Janeiro, uma vez que os jogos programados para o período não puderam ser realizados devido ao agravamento da pandemia de coronavírus.

Aos 28 anos, Giovanna se apresenta ainda nesta segunda-feira na Granja Comary para sua primeira oportunidade na Seleção principal. Com a camisa do Brasil, Crivelari já defendeu a Seleção Feminina sub-20 e participou da Copa do Mundo Feminina sub-20 da Papua-Nova Guiné, em 2012.