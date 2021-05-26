Atacante do Bahia retorna do São Bento e recebe sondagens de clubes no Brasil e em Portugal

Crédito: Neto Bonvino

Após um período emprestado ao São Bento durante o Campeonato Paulista, o atacante Geovane Itinga retornou ao Bahia, mas seu futuro pode não ser em Salvador, e sim em Portugal. A diretoria do Tricolor de Aço e o agente do atleta, Luís Portela, estão analisando algumas propostas do Brasil e do exterior.

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O atacante de 23 anos anotou um gol em 11 partidas pelo Bentão no Paulistão 2021. Seu vínculo de empréstimo terminou após o estadual, e agora ele treina junto com o elenco principal da equipe nordestina. Alguns clubes portugueses estão acompanhando a situação do atleta. Outra hipótese seria retornar ao Brusque, onde disputou 12 jogos e anotou quatro gols em 2020.

VEJA TABELA E SIMULE AS PRIMEIRAS RODADAS DO BRASILEIRÃO 2021O Brusque não foi a única equipe catarinense na qual Geovane jogou em 2020. Ele também passou pelo Grêmio Esportivo Juventus-SC, onde balançou as redes quatro vezes, e Figueirense.