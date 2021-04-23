Atacante destaca motivação por retomada de treinos no time sub-20 do Corinthians

Crédito: Divulgação/Ag.Corinthians

O elenco sub-20 do Corinthians voltou a treinar durante esta semana, e o atacante Ronald, promovido à categoria neste ano, após se destacar no sub-17, na última temporada, está motivado por essa volta às atividades com o grupo.A CBF ainda não anunciou a tabela desmembrava do Campeonato Brasileiro da categoria, na qual o sub-20 se prepara, mas a tendência é que a competição inicie em junho.

– Mesmo durante a parada dos treinos coletivos a gente estava treinando com orientação da comissão técnica por videoconferência. Mas nada como poder conviver com os companheiros e realizar as atividades no CT. Estamos trabalhando forte e queremos chegar muito bem preparados para a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20 – disse o jovem atleta, via assessoria.

Natural do Guarujá, litoral de São Paulo, Ronaldo passou pelas categorias de base do Jabaquara e do Santos, antes de ser integrado ao Timão.