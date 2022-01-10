Atacante da Juventus sofre grave lesão no joelho e é dúvida caso Itália se classifique para a Copa do Mundo

O atacante Federico Chiesa sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e irá passar por uma cirurgia nos próximos dias, revelou a Juventus após exames realizados nesta segunda-feira. O atleta se contundiu na vitória da Velha Senhora sobre a Roma, no último domingo, pelo Campeonato Italiano.O clube ainda não fez nenhuma estimativa sobre o tempo de recuperação do atleta. No entanto, o processo de retorno às atividades leva em torno de nove meses a um ano. Com isso, o atleta também é dúvida para a Copa do Mundo caso a Itália se classifique na repescagem.
Na última edição da Eurocopa, Chiesa foi peça chave na equipe dirigida por Roberto Mancini. O atacante anotou um dos gols da Azzurra na vitória contra a Áustria nas oitavas de final da competição e balançou as redes no empate contra a Espanha na semifinal do torneio.
Na Juventus, o camisa 22 também tem um papel essencial no time de Massimiliano Allegri. Na atual temporada, o atleta participou de 18 partidas, embora tenha perdido alguns compromissos devido a lesões musculares. O italiano tem quatro gols e quatro assistências.