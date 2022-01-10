  • Atacante da Juventus sofre grave lesão no joelho e é dúvida caso Itália se classifique para a Copa do Mundo
Atacante da Juventus sofre grave lesão no joelho e é dúvida caso Itália se classifique para a Copa do Mundo

Federico Chiesa deixou a partida contra a Roma, pelo Campeonato Italiano, ainda na primeira etapa. Jogador irá passar por cirurgia e clube não estima tempo de recuperação...
LanceNet

10 jan 2022 às 10:51

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 10:51

O atacante Federico Chiesa sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e irá passar por uma cirurgia nos próximos dias, revelou a Juventus após exames realizados nesta segunda-feira. O atleta se contundiu na vitória da Velha Senhora sobre a Roma, no último domingo, pelo Campeonato Italiano.O clube ainda não fez nenhuma estimativa sobre o tempo de recuperação do atleta. No entanto, o processo de retorno às atividades leva em torno de nove meses a um ano. Com isso, o atleta também é dúvida para a Copa do Mundo caso a Itália se classifique na repescagem.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Na última edição da Eurocopa, Chiesa foi peça chave na equipe dirigida por Roberto Mancini. O atacante anotou um dos gols da Azzurra na vitória contra a Áustria nas oitavas de final da competição e balançou as redes no empate contra a Espanha na semifinal do torneio.
Na Juventus, o camisa 22 também tem um papel essencial no time de Massimiliano Allegri. Na atual temporada, o atleta participou de 18 partidas, embora tenha perdido alguns compromissos devido a lesões musculares. O italiano tem quatro gols e quatro assistências.
Chiesa sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

