Atacante da Chapecoense destaca readaptação com elenco após lesão

Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense

Em busca do retorno à elite do futebol brasileiro, a Chapecoense buscou reforços no meio da temporada após a paralisação e um deles foi o artilheiro do Cascavel e um dos destaques do Campeonato Paranaense. Lucas Tocantins chamou atenção da equipe catarinense após o bom desempenho na campanha surpreendente no estadual.Com um começo positivo, o atacante foi titular em seus dois primeiros jogos mas acabou se lesionando, onde ficou um mês fora dos gramados e retornou aos treinos recentemente, visando reforçar a Chape na sequência da Série B. Ele afirma que foi um período difícil e ressaltou a readaptação com o elenco, mas quer voltar logo para defender o time nas próximas partidas.

'É difícil para um atleta se machucar logo no início da trajetória no clube mas infelizmente acontece. Tenho que levantar a cabeça e seguir em frente, sempre dando meu melhor pra retornar bem. Claro que a lesão atrapalha um pouco, porque eu estava me adaptando ao elenco, com uma nova filosofia de jogo. Agora é trabalhar firme pra voltar jogando bem e ajudar a equipe com vitórias', comentou o atleta.

Na próxima rodada, a Chapecoense recebe o América-MG, que venceu a Ponte Preta nesta semana. Com a mesma pontuação, as equipes tem campanhas parecidas, mas o clube catarinense tem dois jogos a menos. Lucas destaca a dificuldade da partida e se diz pronto se o treinador Marquinhos Santos precisar dele.