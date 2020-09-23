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Atacante da Chapecoense destaca readaptação com elenco após lesão

Lucas Tocantins foi contratado no meio da temporada após se destacar no FC Cascavel...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 15:36

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 15:36
Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense
Em busca do retorno à elite do futebol brasileiro, a Chapecoense buscou reforços no meio da temporada após a paralisação e um deles foi o artilheiro do Cascavel e um dos destaques do Campeonato Paranaense. Lucas Tocantins chamou atenção da equipe catarinense após o bom desempenho na campanha surpreendente no estadual.Com um começo positivo, o atacante foi titular em seus dois primeiros jogos mas acabou se lesionando, onde ficou um mês fora dos gramados e retornou aos treinos recentemente, visando reforçar a Chape na sequência da Série B. Ele afirma que foi um período difícil e ressaltou a readaptação com o elenco, mas quer voltar logo para defender o time nas próximas partidas.
'É difícil para um atleta se machucar logo no início da trajetória no clube mas infelizmente acontece. Tenho que levantar a cabeça e seguir em frente, sempre dando meu melhor pra retornar bem. Claro que a lesão atrapalha um pouco, porque eu estava me adaptando ao elenco, com uma nova filosofia de jogo. Agora é trabalhar firme pra voltar jogando bem e ajudar a equipe com vitórias', comentou o atleta.
Na próxima rodada, a Chapecoense recebe o América-MG, que venceu a Ponte Preta nesta semana. Com a mesma pontuação, as equipes tem campanhas parecidas, mas o clube catarinense tem dois jogos a menos. Lucas destaca a dificuldade da partida e se diz pronto se o treinador Marquinhos Santos precisar dele.
'Estou com uma expectativa grande de voltar a entrar em campo, sem dúvidas. Vamos enfrentar um adversário difícil, com elenco qualificado, que vem de vitória e é nosso concorrente direto, então não será fácil. Estou à disposição do treinador e se tiver a oportunidade espero aproveitar pra ajudar a equipe da melhor maneira possível', concluiu.

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