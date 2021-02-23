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futebol

Atacante da Atalanta confia em vitória contra o Real Madrid

Luis Muriel possui experiência de enfrentar a equipe merengue por conta dos anos no Sevilla e afirma que o clube italiano deve dar tudo em campo pela vitória...
LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 12:39

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 12:39

Crédito: AFP
Luis Muriel, atacante da Atalanta, afirmou estar confiante em sua equipe na véspera do duelo contra o Real Madrid pela Champions League. Apesar de admitir ser um confronto complicado, o colombiano lembrou de quando conseguiu derrotar a equipe merengue quando defendia o Sevilla e diz que seus companheiros devem se esforçar ao máximo para saírem com o resultado positivo.- Jogar contra o Real Madrid é sempre motivo de orgulho. A única maneira para tentar derrotá-los é dar absolutamente tudo. No Sevilla, ganhamos deles por 3 a 2 fazendo uma grande partida e o Real vivia um grande momento. Se dermos tudo, podemos ganhar de qualquer um. Jogando como sabemos, vamos competir no nível máximo.
> Veja a tabela da Champions League
O Real Madrid está desfalcado de peças importantes para o primeiro duelo das oitavas de final e Zidane não conta com Benzema no comando do ataque. Com Mariano Díaz de titular no último duelo, o time encontrou dificuldades de criação, mas vem de quatro vitórias seguidas e vive uma boa fase.

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