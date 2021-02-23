Atacante da Atalanta confia em vitória contra o Real Madrid

Luis Muriel, atacante da Atalanta, afirmou estar confiante em sua equipe na véspera do duelo contra o Real Madrid pela Champions League. Apesar de admitir ser um confronto complicado, o colombiano lembrou de quando conseguiu derrotar a equipe merengue quando defendia o Sevilla e diz que seus companheiros devem se esforçar ao máximo para saírem com o resultado positivo.- Jogar contra o Real Madrid é sempre motivo de orgulho. A única maneira para tentar derrotá-los é dar absolutamente tudo. No Sevilla, ganhamos deles por 3 a 2 fazendo uma grande partida e o Real vivia um grande momento. Se dermos tudo, podemos ganhar de qualquer um. Jogando como sabemos, vamos competir no nível máximo.