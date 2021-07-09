Atacante colombiano Hugo Rodallega é anunciado pelo Bahia

Depois da negociação envolvendo Cristian Martínez Borja acabar não avançando e o atleta ser anunciado no Junior Barranquilla, o Bahia chegou a um acordo por outro centroavante colombiano: Hugo Rodallega. O anuncio oficial foi feito pelo clube em seus canais oficiais.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAos 35 anos de idade, Rodallega acumula grande parte de sua experiência longe do futebol de seu país natal. Depois de surgir no Quíndio e passar pelo Deportivo Cali, ele jamais retornou e jogou no futebol mexicano em Monterrey, Atlas e Necaxa antes de desembarcar na Premier League.
No futebol inglês, o atleta que chega ao Esquadrão como "sombra" para Gilberto passou sete temporadas defendendo Wigan e Fulham antes da igualmente longa passagem pela Turquia onde jogou por Akhisar, Trabzonspor e em sua última equipe, o Denizlispor.
Na seleção da Colômbia, Hugo Rodallega também tem números interessantes da ordem de 44 partidas realizadas e oito gols marcados. A maioria delas referente a Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul, amistosos e a Copa América de 2011 que ocorreu na Argentina. Com isso, fica a expectativa para que o nome do experiente atacante figure no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, com isso, tenha condições burocráticas de fazer sua estreia.
Enquanto isso, o time de Dado Cavalcanti se prepara visando a próxima rodada do Brasileirão onde, vindo de triunfos sobre Chapecoense e Juventude por 1 a 0, tentará fazer a trinca no próximo sábado (10) quando visita o São Paulo, no Morumbi, às 19h (de Brasília).