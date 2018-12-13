Atacante capixaba Lincoln é convocado para seleção brasileira sub-20

Com o Campeonato Sul-Americano Sub-20 se aproximando, o técnico Carlos Amadeu convocou os jogadores que farão parte do elenco no torneio. Nesta quinta-feira, o comandante convocou os 23 nomes que vão defender o Brasil em janeiro, no Chile. Como já estava previsto, um dos principais atletas da categoria, Vinicius Junior ficou fora da lista. Por outro lado, o atacante capixaba Lincoln, do Flamengo, mais uma vez foi lembrado.

Lincoln, atacante da seleção Crédito: Reprodução/internet

A equipe começa a preparação para a competição nos dias 17 de dezembro e fica na Granja Comary até 13 de janeiro. A seleção estreia no dia 19 de janeiro, contra a Colômbia. Logo depois pega Venezuela, Chile e Bolívia. Caso consiga a classificação para a fase mata-mata entre os três primeiros do grupo A, o Brasil entra em um hexagonal na final.

A ausência de Vinicius Junior já estava prevista no protocolo da Seleção. Principal nome da seleção na categoria, o jogador teve a convocação barrada pelo Real Madrid, vide que têm utilizado com frequência o atacante ex-Flamengo em seus jogos. O Sul-Americano concede quatro vagas para o Mundial Sub-20, na Polônia, além de três postos para o Pan-Americano de 2019, em Lima.

A parceria entre Vinicius Junior e Lincoln não vai acontecer no Sul-Americano Crédito: Reprodução/Instagram

Lista dos convocados:

Goleiros

Brazão - Cruzeiro

Hugo - Flamengo

Phelipe - Grêmio

Defensores

Carlos - Corinthians

Emerson - Atlético-MG

Luan Candido - Palmeiras

Lucas Ribeiro - Vitória

Thuler - Flamengo

Vitinho - Cercle Brugge

Vitão - Palmeiras

Walce - São Paulo

Meio-campistas

Alan - Palmeiras

Gabriel Furtado - Palmeiras

Gabriel Menino - Palmeiras

Igor -São Paulo

Luan - São Paulo

Marcos Antonio - Estoril

Ramires - Bahia

Atacantes

Lincoln - Flamengo

Jonas Toró - São Paulo

Marquinhos Cipriano - Shaktar Donetsk

Rafael Papagaio - Palmeiras