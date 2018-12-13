Atacante capixaba Lincoln é convocado para seleção brasileira sub-20

Com o Campeonato Sul-Americano Sub-20 se aproximando, o técnico Carlos Amadeu convocou os jogadores que farão parte do elenco no torneio. Nesta quinta-feira, o comandante convocou os 23 nomes que vão defender o Brasil em janeiro, no Chile. Como já estava previsto, um dos principais atletas da categoria, Vinicius Junior ficou fora da lista. Por outro lado, o atacante capixaba Lincoln, do Flamengo, mais uma vez foi lembrado.
A equipe começa a preparação para a competição nos dias 17 de dezembro e fica na Granja Comary até 13 de janeiro. A seleção estreia no dia 19 de janeiro, contra a Colômbia. Logo depois pega Venezuela, Chile e Bolívia. Caso consiga a classificação para a fase mata-mata entre os três primeiros do grupo A, o Brasil entra em um hexagonal na final.
A ausência de Vinicius Junior já estava prevista no protocolo da Seleção. Principal nome da seleção na categoria, o jogador teve a convocação barrada pelo Real Madrid, vide que têm utilizado com frequência o atacante ex-Flamengo em seus jogos. O Sul-Americano concede quatro vagas para o Mundial Sub-20, na Polônia, além de três postos para o Pan-Americano de 2019, em Lima.
Lista dos convocados:
Goleiros
Brazão - Cruzeiro
Hugo - Flamengo
Phelipe - Grêmio
Defensores
Carlos - Corinthians
Emerson - Atlético-MG
Luan Candido - Palmeiras
Lucas Ribeiro - Vitória
Thuler - Flamengo
Vitinho - Cercle Brugge
Vitão - Palmeiras
Walce - São Paulo
Meio-campistas
Alan - Palmeiras
Gabriel Furtado - Palmeiras
Gabriel Menino - Palmeiras
Igor -São Paulo
Luan - São Paulo
Marcos Antonio - Estoril
Ramires - Bahia
Atacantes
Lincoln - Flamengo
Jonas Toró - São Paulo
Marquinhos Cipriano - Shaktar Donetsk
Rafael Papagaio - Palmeiras
Rodrygo - Santos