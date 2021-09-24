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futebol

Atacante Bruno Silva assume nervosismo em primeira entrevista coletiva da carreira

Jogador formado na Chapecoense também elogiou relação construída com o técnico Pintado e o carinho que sente do torcedor...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 14:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 14:22
Crédito: Jogador é natural de Carazinho, interior do RS (Divulgação/Chapecoense
Na tarde desta sexta-feira (24), o atacante Bruno Silva viveu uma situação inusitada em sua carreira profissional: concedeu a sua primeira entrevista coletiva. Experiência essa que o jogador não escondeu seu nervosismo chegando até a fazer uma brincadeira sobre o grau de tensão:>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Eu fiquei muito nervoso, parece jogo de Libertadores, meu Deus do céu.
Aos poucos se soltando a cada questionamento, o avante de 21 anos de idade assumiu estar bastante feliz com a sequência de partidas emendada neste ano e credita parte disso a boa relação que construiu com o técnico Pintado:
- Para mim está sendo muito bom esse tempo que o professor está me dando. Espero ajudar a minha equipe como estou fazendo por muito mais jogos. Ele (Pintado) é um cara muito gente boa, eu me identifico com ele e ele também comigo. Eu gosto dele pra caramba. Desde que eu estive no profissional eu nunca trabalhei com um cara assim. Graças a ele eu estou conseguindo desempenhar o meu melhor futebol.
O atleta de 21 anos de idade também fez uma espécie de "declaração" ao clube e ao torcedor da Chape, clube que é o único defendido por ele até então desde as categorias de base:
- O carinho é muito grande pelo torcedor da Chape. Nós temos uma ligação muito forte e eu sei da história do clube. É um time que nunca desiste, por isso a Chapecoense está no meu DNA.

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