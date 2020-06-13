Atacante acima da média e liderança: Henrique e Egídio exaltam chegada de Fred ao Fluminense

Crédito: Divulgação/Cruzeiro

A chegada de Fred ao Fluminense não renderá apenas um reencontro com o clube onde é ídolo, mas também com alguns ex-companheiros. Além de jogadores com quem atuou no próprio Tricolor, o camisa 9 terá a oportunidade de ver novamente o volante Henrique e o lateral-esquerdo Egídio, com quem jogou até o ano passado no Cruzeiro. Em contato com o LANCE!, os dois exaltaram a contratação do atacante.

- Fred é cara muito bacana, com quem tive o prazer de jogar e, agora, novamente estaremos juntos. É um centroavante acima da média, que se posiciona muito bem, finaliza como poucos, tem técnica e inteligência pra antever as jogadas, o que beneficia demais o seu jogo - elogiou Henrique.

O volante foi um dos vários jogadores que fizeram campanha pela contratação de Fred. Ele já havia falado bem do centroavante e projetado a volta da parceria nas Laranjeiras. Juntos, eles tem 54 jogos, 23 vitórias, 17 empates e 14 derrotas. Fred marcou 17 gols.

- Hoje no elenco temos alguns jogadores leves e rápidos, o que casa com o estilo do Fred. Temos ainda o Nenê e o Ganso, que têm o passe refinado e certamente vão dar liga com as características dele também. Então acredito que o Fred chega para somar muito para nosso grupo dentro de campo e também fora dele, porque é um grande profissional, que puxa fila e dá exemplo pra garotada, além de ser um líder nato - completou o jogador.E MAIS:Maracanã 70 anos: Saiba as maiores goleadas da história do estádioFluminense fará testagem de COVID-19 em atletas e comissão técnicaMecanismo de solidariedade pode render receitas cruciais ao FluHenrique: 'Ninguém é doido de voltar ignorando o número de mortes'Um dos jogadores mais ativos nos pedidos por Fred foi Egídio. Os dois são amigos também fora dos gramados e o lateral foi constantemente perguntado sobre esse retorno. Quando atuaram lado a lado no Cruzeiro, eles tiveram, em 49 jogos, 26 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Fred marcou 15 gols e Egídio um.

- Estou muito feliz com a chegada do Fred, um ídolo do clube, nosso artilheiro. Ele chega pra nos ajudar não apenas dentro de campo, mas fora também, pelo poder de liderança. Temos um time qualificado e ele chega pra nos deixar ainda mais fortes. Estou muito feliz por voltar a jogar com ele - comemorou o lateral.