Astro do Real Madrid é pretendido por clube da segunda divisão belga

Sem espaço no Real Madrid, Eden Hazard está nos planos do KVC Westerlo, clube da segunda divisão da Bélgica. Em entrevista ao "Het Nieuwsblad", Hasan Cetinkaya, vice-presidente da equipe, admitiu que a contratação do camisa sete é complicada, mas deixou as portas abertas.- Creio que posso considerar Eden Hazard como um amigo. O conheci quando estava no Lille e me prometeu que algum dia jogaria no Fenerbahce. Westerlo será mais difícil, mas nunca se sabe. Talvez termine sua carreira aqui.

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O clube é de propriedade do empresário turco Oktay Ercan, que investiu cerca de 10 milhões de euros (R$ 63,6 milhões) no time. Por conta disso, o KVC Westerlo lidera a segundona com folga para o vice-líder e chegou às oitavas de final da Copa da Bélgica.

Aos 30 anos, Hazard está em sua terceira temporada com a camisa merengue e possui contrato até 2024. Na atual campanha do Real Madrid, o atacante participou de 11 partidas, mas somente em quatro oportunidades começou no time titular de Carlo Ancelotti.