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Astro do Real Madrid é pretendido por clube da segunda divisão belga

Eden Hazard está nos planos do KVC Westerlo, equipe que lidera a segunda divisão da Bélgica e que está próxima de disputar a elite nacional na próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2021 às 08:26

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 08:26

Sem espaço no Real Madrid, Eden Hazard está nos planos do KVC Westerlo, clube da segunda divisão da Bélgica. Em entrevista ao "Het Nieuwsblad", Hasan Cetinkaya, vice-presidente da equipe, admitiu que a contratação do camisa sete é complicada, mas deixou as portas abertas.- Creio que posso considerar Eden Hazard como um amigo. O conheci quando estava no Lille e me prometeu que algum dia jogaria no Fenerbahce. Westerlo será mais difícil, mas nunca se sabe. Talvez termine sua carreira aqui.
> Veja a tabela da La Liga
O clube é de propriedade do empresário turco Oktay Ercan, que investiu cerca de 10 milhões de euros (R$ 63,6 milhões) no time. Por conta disso, o KVC Westerlo lidera a segundona com folga para o vice-líder e chegou às oitavas de final da Copa da Bélgica.
Aos 30 anos, Hazard está em sua terceira temporada com a camisa merengue e possui contrato até 2024. Na atual campanha do Real Madrid, o atacante participou de 11 partidas, mas somente em quatro oportunidades começou no time titular de Carlo Ancelotti.
Crédito: HazardéalvodeclubedasegundadivisãodaBélgica(FRANCKFIFE/AFP

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