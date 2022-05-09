futebol

Aston Villa x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Os Reds precisam da vitória e esperaram um tropeço do Manchester City para se recuperar na briga pelo título
Publicado em 09 de Maio de 2022 às 12:09

LanceNet

Nesta terça-feira, o Liverpool visita o Aston Villa por rodada atrasada da Premier League. A equipe do técnico Klopp está três pontos atrás do Manchester City na briga pelo título e precisa vencer fora de casa. O confronto, no Villa Park, está marcado para às 16h.BRIGA PELO TÍTULOO Liverpool empatou em 1 a 1 com o Tottenham no último jogo e abriu espaço para o Manchester City ampliar a vantagem na liderança. O clube de Pep Guardiola venceu o Newcastle por 5 a 0 e está três pontos na frente na corrida pelo título da Premier League.
FALA, KLOPP!- É claro que não acabou (a corrida pelo título), o que quer que tenha acontecido, porque nós dois temos três jogos pela frente. E minha preocupação na verdade é: como podemos ganhar nossos jogos? Não temos absolutamente nenhuma influência sobre como o City jogará seus jogos. Mas antes que eles sejam jogados, acho que não devemos ligar os pontos; nós não fazemos isso e tenho certeza que o City não está fazendo isso. (Até) não ser mais alcançável, por que devemos parar de acreditar? Isso é o que fazemos - disse o técnico do Liverpool sobre a briga pela Premier League.FICHA TÉCNICAAston Villa x Liverpool
Data e horário: 10/05/2022, às 16hLocal: Villa Park, em Birmingham (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ASTON VILLA (Técnico: Steven Gerrard)Martínez; Cash, Konsa, Mings e Digne; Chambers, Buendía, Douglas Luiz e Mc Ginn; Watkins e Ings.
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté e Robertson; Fabinho, Henderson e Thiago; Salah, Luis Díaz e Mané.
Crédito: Liverpool entra em campo nesta terça-feira pela Premier League (Foto: PAUL ELLIS/AFP

