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Aston Villa se acerta com o Barcelona e anuncia permanência de Philippe Coutinho em definitivo

Jogador de 29 anos é comprado pelo clube inglês, que paga mais de R$ 100 milhões num acordo de quatro anos. Vasco recebe parte do valor por ser clube formador do atleta...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 15:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 15:48
Emprestado pelo Barcelona ao Aston Villa até o final da temporada, o meia-atacante Philippe Coutinho ficará em definitivo na Inglaterra. Nesta quinta-feira, os dois clubes anunciaram um acordo pela transferência do brasileiro, que assinará com os britânicos até 2026.Coutinho custará aos cofres do Aston Villa 20 milhões de euros (R$ 106 milhões, na cotação atual), mas o Barcelona terá direito a 50% do valor em uma eventual transferência futura. O Vasco receberá 2,5% do valor da negociação por ser clube formador do atleta.+ Com Neymar, Messi e CR7, Forbes divulga ranking dos atletas mais bem pagos do mundo- Esta é uma contratação brilhante para o Aston Villa. Phil é um profissional modelo e seu impacto no grupo tem sido muito claro desde que ingressou em janeiro. Com a maneira como ele se comporta dentro e fora do campo, ele também é um modelo valioso para nossos jogadores mais jovens, que só podem se beneficiar de sua experiência - disse Gerrard, técnico do Aston Villa. + Veja a tabela e os jogos do Campeonato InglêsAté o momento, Philippe Coutinho fez 16 jogos pelo Aston Villa, com quatro gols marcados e três assistências para seus companheiros. Na última quarta-feira, o meia foi convocado pelo técnico Tite para os amistosos da Seleção Brasileira no mês de junho.Contratado pelo Barcelona em janeiro de 2018, Coutinho custou 135 milhões de euros aos cofres blaugranas (R$ 526 milhões, à época), mas nunca rendeu o esperado. Ao todo, foram 106 jogos pelo clube catalão, com 26 gols marcados e 14 assistências.
Crédito: PhilippeCoutinhochegouaoAstonVillaerapidamenteassumiuatitularidade(Foto:LINDSEYPARNABY/AFP

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