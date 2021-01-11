Assumpção: 'Começamos a traçar metas para o Botafogo ter um time competitivo em 2021'

Crédito: 'O que posso dizer é que o planejamento para 2021 já começou', declarou dirigente (Vitor Silva/Botafogo

O início de planejamento para a temporada de 2021 marcou esta segunda-feira do Botafogo. Ao LANCE!, o vice-presidente do Alvinegro, Vinicius Assumpção, pontuou alguns desafios vistos no encontro, que aconteceu no dia seguinte à derrota por 3 a 0 para o Vasco, na qual o técnico Eduardo Barroca manifestou o desejo de falar sobre o futuro do clube. Assumpção destacou.

- Hoje (segunda-feira) a reunião foi para tentar traçar metas para 2021. Afinal, o Brasileiro termina em uma quarta e logo em seguida já começam o Estadual, a Copa do Brasil... É tudo muito em cima. Por isto, nos reunimos com todo o departamento de futebol para já começarmos a definir algumas coisas - disse.

> A situação do Botafogo fica mais delicada. Veja a tabela do Brasileiro!

O dirigente declarou que haverá outros encontros para pensar em toda a temporada.

- Temos muito a projetar para não sermos pegos desprevenidos. Nosso objetivo é montarmos uma equipe competitiva, adequada de acordo com nossas limitações financeiras - destacou.

> Victor Luis pede luta até o fim: 'Mínimo que o torcedor merece'

Assumpção ressaltou que ainda há planejamento para a reta final do Brasileiro.

- Temos alguns contratos que acabam no início do ano. O presidente Durcesio (Mello) se reunirá com o elenco nesta semana para conversar com todos. O que posso dizer é que o planejamento para 2021 já começou - finalizou.