Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Assistência, amor! Egídio, do Fluminense, foi o quarto jogador com mais passes para gol na temporada
futebol

Assistência, amor! Egídio, do Fluminense, foi o quarto jogador com mais passes para gol na temporada

Lateral chegou a perder a posição como titular, mas retornou no fim do Brasileirão e ampliou o número de passes para gol...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 18:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 18:31
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Contratado no início de 2020, Egídio viveu uma temporada de altos e baixos no Fluminense. Iniciou no time titular, chegou a ficar no banco para Orinho e perdeu a posição com a chegada de Danilo Barcelos. Entretanto, no fim do Campeonato Brasileiro, o experiente jogador retomou a boa fase e encerrou com total confiança do técnico Marcão. Os números também ajudam: o lateral-esquerdo foi o quarto jogador com mais assistências em 2020/21.
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos​O levantamento foi feito pelo "SofaScore". Egídio somou 11 passes para gol, empatado com Juninho Capixaba, do Bahia e Reinaldo, do São Paulo. Ficaram à frente dele apenas Vina, do Ceará, com 19, Arrascaeta, com 14, e Gabriel Barbosa, com 12, ambos do Flamengo. Completam o top-10 Keno, do Atlético-MG, Rony, do Palmeiras, e Bruno Henrique, do Flamengo, todos com 10, além de Soteldo, do Santos, com nove.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA
O meia Nenê, melhor marcador do Flu na temporada, também teve destaque nos números totais, marcando 20 gols. Ele empatou com Claudinho, do Red Bull Bragantino, décimo colocado no ranking. Egídio também ficou bem em termos de desarmes, sendo um dos líderes da equipe no quesito. O jogador é um dos atletas do profissional que segue de folga até segunda-feira, diferentemente de Danilo Barcelos, que será titular no clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca. O lateral tem contrato até o fim deste ano com o Tricolor carioca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados