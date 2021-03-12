Assistência, amor! Egídio, do Fluminense, foi o quarto jogador com mais passes para gol na temporada

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Contratado no início de 2020, Egídio viveu uma temporada de altos e baixos no Fluminense. Iniciou no time titular, chegou a ficar no banco para Orinho e perdeu a posição com a chegada de Danilo Barcelos. Entretanto, no fim do Campeonato Brasileiro, o experiente jogador retomou a boa fase e encerrou com total confiança do técnico Marcão. Os números também ajudam: o lateral-esquerdo foi o quarto jogador com mais assistências em 2020/21.

> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos​O levantamento foi feito pelo "SofaScore". Egídio somou 11 passes para gol, empatado com Juninho Capixaba, do Bahia e Reinaldo, do São Paulo. Ficaram à frente dele apenas Vina, do Ceará, com 19, Arrascaeta, com 14, e Gabriel Barbosa, com 12, ambos do Flamengo. Completam o top-10 Keno, do Atlético-MG, Rony, do Palmeiras, e Bruno Henrique, do Flamengo, todos com 10, além de Soteldo, do Santos, com nove.

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