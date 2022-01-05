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Assim como Baptistão e Velázquez, volante Sandry antecipa a reapresentação ao Santos

Garoto já treina no CT Rei Pelé; restante do elenco alvinegro deve se apresentar ao técnico Carille no próximo domingo, dia 9...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 15:05

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 15:05

O volante Sandry antecipou sua reapresentação no Santos e esteve no CT Rei Pelé na manhã desta quarta-feira (5). Menino da Vila, ele é o terceiro jogador a se reapresentar antes do elenco, que tem volta marcada para o domingo (9). O zagueiro Emiliano Velázquez e o atacante Léo Baptistão, que se lesionaram na reta final da última temporada, também já começaram as atividades.Sandry ganhou a confiança da torcida e a titularidade na equipe no final de 2020, mas em abril do ano passado ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante um treino no CT Rei Pelé. Em novembro fez sua reestreia na vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0, na Vila Belmiro.
O jogador vinha sendo opção no banco, mas na última partida na temporada, no empate em 1 a 1 contra o Cuiabá em casa, voltou a jogar os 90 minutos. O técnico Fábio Carille elogiou o volante, mas ainda adotou cautela no seu retorno.A reapresentação do elenco do Santos com as novas contratações acontece no próximo domingo. A estreia no Campeonato Paulista está prevista para o dia 26 de janeiro, contra a Inter de Limeira, fora de casa.
Crédito: OgarotoSandryantecipouasuareapresentaçãoaoSantos(Foto:IvanStorti/SantosFC

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