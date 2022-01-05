Assim como Baptistão e Velázquez, volante Sandry antecipa a reapresentação ao Santos

O volante Sandry antecipou sua reapresentação no Santos e esteve no CT Rei Pelé na manhã desta quarta-feira (5). Menino da Vila, ele é o terceiro jogador a se reapresentar antes do elenco, que tem volta marcada para o domingo (9). O zagueiro Emiliano Velázquez e o atacante Léo Baptistão, que se lesionaram na reta final da última temporada, também já começaram as atividades.Sandry ganhou a confiança da torcida e a titularidade na equipe no final de 2020, mas em abril do ano passado ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante um treino no CT Rei Pelé. Em novembro fez sua reestreia na vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0, na Vila Belmiro.