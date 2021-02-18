Às vésperas do jogo decisivo, Vasco tem 73% de chance de ser rebaixado

Crédito: Vasco necessita vencer e torcer por um tropeço do Bahia para deixar o Z4 no domingo (Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

Em meio à polêmica da pane no VAR na derrota para o Internacional, o Vasco se complicou ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro. De acordo com os números do portal 'Infobola' do matemático Tristão Garcia, o Gigante da Colina passou de 50% para 73% de chance de ser rebaixado pela quarta vez em sua história.

> Confira e simule a classificação do Campeonato BrasileiroCaso não vença o Corinthians, na Neo Química Arena, e o Bahia derrote o Fortaleza, no Castelão, o Cruz-Maltino cairá e terá que conviver com uma nova realidade: queda de receita, mudanças estruturais e reformulação do elenco para uma iminente Série B.

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No entanto, apenas um ponto separa o time de São Januário do adversário baiano. Diante disso, o Vasco terá que quebrar um longo jejum sem vencer o Corinthians no Brasileirão (desde 2010). Além da briga direta com o Tricolor, o Goiás deu um salto na tabela e se aproximou dos adversários. Na última rodada, a equipe carioca encara o time do Centro-Oeste do país, em São Januário.

Antes disso, o Esmeraldino enfrentará o RB Bragantino fora e tem 36 pontos, um a maior que os cariocas e dois que os baianos. Contudo, os Esmeraldino tem 82% de chance de ser rebaixado e pode confirmar a queda já no domingo. O Bahia, por sua vez, tem 39% e além do duelo decisivo contra o Leão do Pici, encara o Santos, na Arena Fonte Nova, na última rodada.

Confira os números da luta contra o rebaixamento do portal 'Infobola'

Botafogo - 100% Coritiba - 100%Goiás - 82%Vasco - 73%Bahia - 39%Fortaleza - 5%Sport - 1%