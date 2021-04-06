Às vésperas de jogo decisivo, Vasco paga parte das pendências ao elenco e um mês aos colaboradores

Crédito: Jorge Salgado pagou entre quatro e cinco folhas desde que foi empossado como presidente (Reprodução / Vasco TV

O Vasco volta a campo nesta quarta para o duelo contra a Tombense (MG), pela segunda fase da Copa do Brasil. Antes disso, o elenco recebeu uma ótima notícia nesta terça-feira. O clube quitou determinadas pendências com alguns jogadores e um mês aos colaboradores. Com isso, alguns atletas receberam as folhas de dezembro, janeiro e o 13º de 2020. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal "Ge".

> Confira a classificação do Campeonato CariocaPor outro lado, o clube ainda deve a folha de fevereiro e o mês de março venceu no último dia 5, porém o acordo verbal entre ambas as partes determina que o vencimento só acontecerá no dia 20 de cada mês. Dessa forma, a direção regularizou de maneira antecipada as situações dos seis reforços: Ernando, Zeca, Marquinhos Gabriel, Morato, Léo Jabá e Vanderlei.

A direção cruz-maltina negociou diferentes acertos com jogadores do elenco. Alguns atletas receberam o 13º de 2020, dezembro e janeiro. Outro grupo, por sua vez, teve as folhas de fevereiro e março quitadas, e renegociou dívidas referentes ao 13º, dezembro e janeiro. Vale destacar que o clube efetuou o pagamento da primeira parcela dos acordos com dois jogadores emprestados: Fernando Miguel, atualmente no Atlético-GO, e Yago Pikachu, no Fortaleza.

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Além disso, o Vasco realizou o pagamento de um mês de salário dos funcionários. Sendo assim, o Cruz-Maltino ainda deve a folha de fevereiro aos colaboradores, e março segue o acordo verbal entre ambas as partes com vencimento no próximo dia 20.