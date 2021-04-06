Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Às vésperas de jogo decisivo, Vasco paga parte das pendências ao elenco e um mês aos colaboradores
futebol

Às vésperas de jogo decisivo, Vasco paga parte das pendências ao elenco e um mês aos colaboradores

Direção cruz-maltina negocia diferentes acertos com jogadores do elenco um dia antes do jogo contra a Tombense. Os seis reforços da temporada estão com os salários em dia...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 17:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 17:32
Crédito: Jorge Salgado pagou entre quatro e cinco folhas desde que foi empossado como presidente (Reprodução / Vasco TV
O Vasco volta a campo nesta quarta para o duelo contra a Tombense (MG), pela segunda fase da Copa do Brasil. Antes disso, o elenco recebeu uma ótima notícia nesta terça-feira. O clube quitou determinadas pendências com alguns jogadores e um mês aos colaboradores. Com isso, alguns atletas receberam as folhas de dezembro, janeiro e o 13º de 2020. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal "Ge".
> Confira a classificação do Campeonato CariocaPor outro lado, o clube ainda deve a folha de fevereiro e o mês de março venceu no último dia 5, porém o acordo verbal entre ambas as partes determina que o vencimento só acontecerá no dia 20 de cada mês. Dessa forma, a direção regularizou de maneira antecipada as situações dos seis reforços: Ernando, Zeca, Marquinhos Gabriel, Morato, Léo Jabá e Vanderlei.
A direção cruz-maltina negociou diferentes acertos com jogadores do elenco. Alguns atletas receberam o 13º de 2020, dezembro e janeiro. Outro grupo, por sua vez, teve as folhas de fevereiro e março quitadas, e renegociou dívidas referentes ao 13º, dezembro e janeiro. Vale destacar que o clube efetuou o pagamento da primeira parcela dos acordos com dois jogadores emprestados: Fernando Miguel, atualmente no Atlético-GO, e Yago Pikachu, no Fortaleza.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Além disso, o Vasco realizou o pagamento de um mês de salário dos funcionários. Sendo assim, o Cruz-Maltino ainda deve a folha de fevereiro aos colaboradores, e março segue o acordo verbal entre ambas as partes com vencimento no próximo dia 20.
A novidade acontece às vésperas de uma partida tão importante na temporada, que vale uma vaga na terceira fase da competição nacional e uma boa quantia aos cofres do clube (R$ 1,3 milhão). Jorge Salgado pagou entre quatro e cinco folhas (dependendo da situação de cada atleta) desde que foi empossado como presidente no dia 25 de janeiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Pão francês caseiro
Quer aprender a fazer pão de sal caseiro? Receita traz instruções passo a passo
Aniversário de 30 anos da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com "Fim de Expediente ao vivo e coquetel para convidados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados