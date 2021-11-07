Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

As mudanças de Santos e Palmeiras dez meses após a final da Libertadores

Peixe deve ter apenas dois titulares da decisão de janeiro deste ano enquanto o adversário deve ter, no máximo, quatro mudanças em relação aos titulares de janeiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 nov 2021 às 11:00

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 11:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos recebe o Palmeiras neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os protagonistas da final da Copa Libertadores de 2020 voltam a se reencontrar após dez meses e com muitas mudanças. Desde a final do dia 30 de janeiro, o duelo aconteceu outras duas vezes, pelo Paulistão e pelo primeiro turno do Brasileiro, com outras duas vitórias do Palmeiras.Com os ingressos esgotados para a partida e 100% da capacidade da Vila Belmiro, o Santos vai em busca de uma vitória sobre o Palmeiras com: João Paulo; Robson Reis, Velazquez, Danilo Boza e Madson; Zanocelo, Marcos Guilherme e Felipe Jonatan; Marinho, Diego Tardelli e Lucas Braga.
Em relação a equipe titular da final, o Peixe deve ter apenas Felipe Jonatan e Marinho começando entre os onze titulares contra o Palmeiras. Dos outros titulares, o goleiro John e o volante Sandry estão machucados enquanto o lateral-direito Pará perdeu a posição para Madson. Os zagueiros Lucas Veríssimo e Luan Peres, os volantes Alison e Diego Pituca e os atacantes Soteldo e Kaio Jorge foram vendidos e não integram mais o elenco santista.Nesses dez meses, o Santos teve a saída do técnico Cuca, a demissão de Ariel Holan, que chegou ainda no Paulista, e a demissão de Fernando Diniz já no Brasileiro antes da chegada do atual técnico Fábio Carille.
Já o Palmeiras teve a saída do lateral Viña, que foi titular na final, a chegada do lateral-esquerdo Piquerez, e o retorno do atacante Dudu. Além de Dudu e Piquerez, as novidades no time devem ser as entradas de Felipe Melo e Gustavo Scarpa nas vagas de Danilo e Gabriel Menino.
O Palmeiras deve jogar com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa (Luiz Adriano); Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados