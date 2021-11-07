As mudanças de Santos e Palmeiras dez meses após a final da Libertadores

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos recebe o Palmeiras neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os protagonistas da final da Copa Libertadores de 2020 voltam a se reencontrar após dez meses e com muitas mudanças. Desde a final do dia 30 de janeiro, o duelo aconteceu outras duas vezes, pelo Paulistão e pelo primeiro turno do Brasileiro, com outras duas vitórias do Palmeiras.Com os ingressos esgotados para a partida e 100% da capacidade da Vila Belmiro, o Santos vai em busca de uma vitória sobre o Palmeiras com: João Paulo; Robson Reis, Velazquez, Danilo Boza e Madson; Zanocelo, Marcos Guilherme e Felipe Jonatan; Marinho, Diego Tardelli e Lucas Braga.

Em relação a equipe titular da final, o Peixe deve ter apenas Felipe Jonatan e Marinho começando entre os onze titulares contra o Palmeiras. Dos outros titulares, o goleiro John e o volante Sandry estão machucados enquanto o lateral-direito Pará perdeu a posição para Madson. Os zagueiros Lucas Veríssimo e Luan Peres, os volantes Alison e Diego Pituca e os atacantes Soteldo e Kaio Jorge foram vendidos e não integram mais o elenco santista.Nesses dez meses, o Santos teve a saída do técnico Cuca, a demissão de Ariel Holan, que chegou ainda no Paulista, e a demissão de Fernando Diniz já no Brasileiro antes da chegada do atual técnico Fábio Carille.

Já o Palmeiras teve a saída do lateral Viña, que foi titular na final, a chegada do lateral-esquerdo Piquerez, e o retorno do atacante Dudu. Além de Dudu e Piquerez, as novidades no time devem ser as entradas de Felipe Melo e Gustavo Scarpa nas vagas de Danilo e Gabriel Menino.