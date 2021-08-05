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'As empresas parceiras estão com a gente por ser algo sério', diz presidente do Cruzeiro sobre o SAF

Sérgio Santos Rodrigues celebrou o projeto  que vai mudar a Raposa para clube-empresa...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2021 às 08:00
Os membros do Conselho Deliberativo do Cruzeiro aprovaram, em assembleia na terça-feira, 3 de agosto, o projeto de clube-empresa (Sociedade Anônima do Futebol), que permitirá fazer do clube uma entidade empresarial, assim tendo como buscar investidores que queiram aportar recursos no clube.
Foram 217 votos a favor, cinco contra e um nulo sobre a matéria, que altera a estrutura do clube. A reunião trouxe outra novidade que foi a assinatura de contrato com a empresa XP Investimentos, que será responsável pela captação de recursos para o projeto de clube-empresa. Houve a formação de uma comissão que irá acompanhar o processo de formação do Cruzeiro como clube-empresa. Seguintes conselheiros farão parte da comissão:
-Alvimar de Oliveira Costa-Bruno Oliveira-Regis Campos-Alexandre Azevedo-Paulo Henrique Pentagna
Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, falou da aprovação do projeto do clube-empresa. Confira no vídeo acima a celebração do dirigente pela mudança na Raposa. Sérgio Santos Rodrigues afirmou que a seriedade do projeto atraiu os parceiros neste novo momento da Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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