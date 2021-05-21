Arturo Vidal exalta Messi, seu ex-companheiro de Barcelona: 'É como se ele não fosse deste planeta'

O volante da Inter de Milão, Arturo Vidal, concedeu uma entrevista à TNT Sports, e comentou sobre seu ex-companheiro de Barcelona, Lionel Messi. O jogador também comentou sobre as finais de Copa América disputadas entre Chile e Argentina.
Veja a tabela do Espanhol- Não existe uma comparação possível com Messi. Até é estranho falar se Messi é o melhor ou não. É como se ele não fosse deste planeta. Conheço como pessoa, como rival e treinei com ele. As duas Copas Américas que vencemos contra a Argentina têm muito mérito por terem o Messi - disse Vidal.
O jogador chileno também comentou sobre quem, em sua visão, ocupa a posição de melhor atacante do futebol mundial na atualidade.
- Atualmente são Luis Suárez e Lewandowski - concluiu o volante da Inter de Milão.
Na temporada atual, Arturo Vidal conquistou o Campeonato Italiano com a Inter de Milão, contribuindo com um gol e uma assistência. A equipe entra em campo neste domingo, às 10h (de Brasília), contra a Udinese, pela rodada final da competição.