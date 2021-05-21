Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Arturo Vidal exalta Messi, seu ex-companheiro de Barcelona: 'É como se ele não fosse deste planeta'
futebol

Arturo Vidal exalta Messi, seu ex-companheiro de Barcelona: 'É como se ele não fosse deste planeta'

Jogador chileno elogiou seu ex-companheiro no Barça, e falou sobre as finais de Copa América disputadas contra a Argentina...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 17:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 17:44
Crédito: Reprodução/Facebook Leo Messi
O volante da Inter de Milão, Arturo Vidal, concedeu uma entrevista à TNT Sports, e comentou sobre seu ex-companheiro de Barcelona, Lionel Messi. O jogador também comentou sobre as finais de Copa América disputadas entre Chile e Argentina.
Veja a tabela do Espanhol- Não existe uma comparação possível com Messi. Até é estranho falar se Messi é o melhor ou não. É como se ele não fosse deste planeta. Conheço como pessoa, como rival e treinei com ele. As duas Copas Américas que vencemos contra a Argentina têm muito mérito por terem o Messi - disse Vidal.
O jogador chileno também comentou sobre quem, em sua visão, ocupa a posição de melhor atacante do futebol mundial na atualidade.
- Atualmente são Luis Suárez e Lewandowski - concluiu o volante da Inter de Milão.
Na temporada atual, Arturo Vidal conquistou o Campeonato Italiano com a Inter de Milão, contribuindo com um gol e uma assistência. A equipe entra em campo neste domingo, às 10h (de Brasília), contra a Udinese, pela rodada final da competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados