Arturo Vidal exalta Messi, seu ex-companheiro de Barcelona: 'É como se ele não fosse deste planeta'

Crédito: Reprodução/Facebook Leo Messi

O volante da Inter de Milão, Arturo Vidal, concedeu uma entrevista à TNT Sports, e comentou sobre seu ex-companheiro de Barcelona, Lionel Messi. O jogador também comentou sobre as finais de Copa América disputadas entre Chile e Argentina.

Veja a tabela do Espanhol- Não existe uma comparação possível com Messi. Até é estranho falar se Messi é o melhor ou não. É como se ele não fosse deste planeta. Conheço como pessoa, como rival e treinei com ele. As duas Copas Américas que vencemos contra a Argentina têm muito mérito por terem o Messi - disse Vidal.

O jogador chileno também comentou sobre quem, em sua visão, ocupa a posição de melhor atacante do futebol mundial na atualidade.

- Atualmente são Luis Suárez e Lewandowski - concluiu o volante da Inter de Milão.