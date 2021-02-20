Artur volta a treinar, mas segue como dúvida para encarar o Goiás

Crédito: Divulgação/Bragantino

Ainda com o sonho de brigar por uma vaga na próxima edição da Libertadores, o Red Bull Bragantino voltou aos trabalhos nesta sexta-feira de olho no Goiás, adversário da 37ª rodada do Brasileirão.

+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Sem Bruno Tubarão, o técnico Mauricio Barbieri ganhou uma notícia positiva. Trata-se de Artur, que voltou a treinar com bola ao lado dos companheiros.

Apesar da sua aparição no gramado, o jogador ainda é dúvida para o jogo na Serrinha, diante do Verdão.