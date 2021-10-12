Artur testa positivo para Covid-19 e desfalca o Bragantino

O Bragantino terá um desfalque importante nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Artur, que testou positivo para Covid-19.
Através das redes sociais, o camisa 7 informou os fãs do seu período de isolamento e garantiu que está tudo bem.
Sem Artur, o Bragantino volta a campo no meio de semana para encarar o Atlético-GO, no Nabi Abi Chedid.
No último sábado, Artur foi o grande nome do Massa Bruta para derrotar o Palmeiras, no Allianz Parque.