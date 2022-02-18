Artilheiro, Nene destaca importância da vitória do Vasco e comemora gol de falta: 'Eu já estava esperando'

Em noite chuvosa, o Vasco enfrentou dificuldade para vencer o Bangu por 2 a 0 pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. No entanto, mais uma vez, Nene foi decisivo e com uma linda assistência e um gol de falta sacramentou mais três pontos para o Gigante da Colina. Na saída de campo, ele comentou sobre ter ido até a social beijar a esposa na comemoração e a importância do triunfo. - Falei para a minha esposa: 'vai ficar na social?' Ela respondeu: 'Vou'. Eu disse que se fizesse o gol daria o beijo, mas ela estava com vergonha e não queria descer. Mas eu pedi. Fico feliz em ter feito o gol. Um resultado importante , já que a gente tinha perdido o clássico. Realmente, muito feliz. Ter dado mais uma assistência para o Rani (Raniel). Mais quinhentinhos. E o gol de falta que eu já estava esperando.
Com mais um gol, o camisa 10 assumiu a artilharia isolada do Estadual com 5 gols. Raniel, autor do primeiro tento do Vasco na partida, está logo atrás com 4. Em mais um triunfo, o Cruz-Maltino soma 16 pontos e ocupa a terceira colocação do Campeonato Carioca.
- O que vale é ajudar o nosso grupo a fazer os gols. Acho que foi meio de rosca, mas foi bonito. Vamos ver com ele, vamos conversar. Apesar que ele falou que fazer gol de falta é quase uma assistência. Então vai ficar 0 a 0 - brincou o meia, que citou a importância da presença da família:
- É muito importante. A família é a base de tudo. Esposa, meus filhos, pais, irmãs. Acho que é isso que nos dá a base para ficarmos bem, tranquilos, em paz e motivados. Eles estão com a gente nas horas boas e ruins. Nada mais justo do que dedicar com alegria os gols a eles também - completou.
O próximo compromisso do Vasco na competição será no domingo, às 18h30, contra o Audax Rio, no Raulino de Oliveira. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca.