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Artilheiro na base, Vinicius Mello busca se firmar no profissional do Internacional com Aguirre

Atacante se destacou na base colocada e vai atrás de sequência na equipe de cima...
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Publicado em 

29 jun 2021 às 16:06

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 16:06

Crédito: Liamara Poli
Nos últimos quatro jogos do Internacional, Vinicius Mello esteve presente em todos. O atacante de apenas 18 anos, que foi elogiado pelo treinador Diego Aguirre na coletiva após o empate com o América-MG, sempre foi tratado como uma das principais promessas da base colorada e aos poucos vai ganhando seu espaço na equipe profissional e devolvendo a confiança depositada.No Inter desde os nove anos, Vinicius fez sua estreia entre os profissionais na primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2021, na vitória por 1 a 0 diante do Juventude. Ainda no estadual, atuou nas duas rodadas seguintes, depois foi reintegrado ao elenco de base para a disputa da Copa do Brasil sub-20.
Em seis jogos no torneio, todos como titular, o atacante anotou cinco gols e deu três assistências. Em 2020, pelo Brasileiro sub-20, foram 12 jogos, sendo oito como titular e três gols anotados. Já na Copa do Brasil da categoria do ano passado, foram quatro tentos em quatro jogos.Mesmo com o inicio do Campeonato Brasileiro sub-20, a tendência é de que o atacante siga com o elenco profissional colorado, já que pode atuar tanto pelos lados ou mais centralizado. Com multa estipulada em 60 milhões de euros, o atacante tem contrato com o Internacional até o final de 2023.

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