Artilheiro na base, Vinicius Mello busca se firmar no profissional do Internacional com Aguirre

Nos últimos quatro jogos do Internacional, Vinicius Mello esteve presente em todos. O atacante de apenas 18 anos, que foi elogiado pelo treinador Diego Aguirre na coletiva após o empate com o América-MG, sempre foi tratado como uma das principais promessas da base colorada e aos poucos vai ganhando seu espaço na equipe profissional e devolvendo a confiança depositada.No Inter desde os nove anos, Vinicius fez sua estreia entre os profissionais na primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2021, na vitória por 1 a 0 diante do Juventude. Ainda no estadual, atuou nas duas rodadas seguintes, depois foi reintegrado ao elenco de base para a disputa da Copa do Brasil sub-20.