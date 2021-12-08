Artilheiro, melhor passador, quem mais desarmou... Veja estatísticas individuais do Botafogo na Série B

Uma campanha sem dar chance para o azar. Com um segundo turno beirando a perfeição, o Botafogo foi campeão da Série B do Brasileirão. Com tamanho destaque coletivo, é natural que alguns jogadores também tenham aparecido com certo brilho no quesito individual. + Destaque do sub-20, Juninho iniciará temporada 2022 com o time principal do Botafogo

O Alvinegro teve atletas que se destacaram em estatísticas individuais no Campeonato Brasileiro. Não à toa, a equipe chegou ao acesso com três rodadas de antecedência.

O LANCE! mostra os números dos jogadores do Botafogo nos principais quesitos e estatísticas do jogo. Os dados, vale ressaltar, dizem respeito apenas à disputa da Série B e foram retirados do "SofaScore".Minutos jogadosKanu - 3040Rafael Navarro - 3031Daniel Borges - 2662

GolsRafael Navarro - 15Marco Antônio - 9Chay e Diego Gonçalves - 8

AssistênciasRafael Navarro - 9Chay - 8Warley - 6

DriblesChay - 55Diego Gonçalves - 44Marco Antônio - 38Disputas de bola vencidasRafael Navarro - 222Chay - 175Diego Gonçalves - 169

Duelos aéreos ganhosKanu - 93Gilvan - 90Rafael Navarro - 66

Duelos no chão ganhosRafael Navarro - 156Chay - 153Marco Antônio - 152

DesarmesBarreto - 54Daniel Borges - 53Rafael Navarro - 50

CortesKanu - 119Gilvan - 95Joel Carli - 68

InterceptaçõesLuís Oyama - 45Gilvan - 43Daniel Borges - 42

Acerto no passe (%)Matheus Frizzo - 86,4%Kanu - 86,3%Barreto - 86%

Grandes chances criadasChay - 10Rafael Navarro e Warley - 9Marco Antônio e Diego Gonçalves - 6

Passes decisivosChay - 64Rafael Navarro - 40Marco Antônio, Luís Oyama e Diego Gonçalves - 31

Lançamentos certosDiego Loureiro - 127Daniel Borges - 122Kanu - 108

Cruzamentos precisosChay - 60 (34,8%)Marco Antônio - 22 (25%)Warley - 20 (23,5%)

FinalizaçõesRafael Navarro - 87Diego Gonçalves - 71Chay - 65