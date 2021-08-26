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Artilheiro do Vasco Sub-17, GB destaca seu momento na temporada e o início do Carioca da categoria

Um dos destaques na temporada, Gabriel Silva, o GB, marcou onze dos cinquenta e cinco gols dos Meninos da Colina na categoria. Time tem 100% de aproveitamento no Estadual...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 17:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 17:50
Crédito: Vitor Brügger/Vasco
Um dos destaques da equipe Sub-17 do Vasco na temporada, o jovem Gabriel Silva, o GB, marcou onze dos cinquenta e cinco gols marcos pela categoria. Em 28 jogos, o time venceu dezoito, com sete empates e apenas três derrotas. No entanto, foi derrotado na final do Brasileiro após conquistar boa vantagem no jogo de ida. GB destacou, em entrevista ao site oficial do clube, o seu momento artilheiro na temporada
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro– Sou muito grato pelo momento em que estou vivendo. Ser o artilheiro da equipe é fruto de muito trabalho. No dia a dia, toda a equipe e o staff técnico me trazem motivação, para continuar nessa pegada. Já são 11 gols na temporada, espero que continue nesse ritmo para continuar ajudando minha equipe. Nossos treinos são bastantes produtivos com o clima bem leve, para que possamos absorver tudo que foi passado. Dessa maneira, acredito que vamos conseguir coisas grandes no futuro - disse o jogador.
+ Matemático aponta 10% de chances, no momento, para o Vasco subir à Série A do Campeonato Brasileiro
Após a perda do Brasileiro, a equipe volta suas atenções ao Campeonato Carioca, e iniciou a campanha no dia 21. Com duas vitórias, diante de Nova Iguaçu e Resende, o time segue com 100% de aproveitamento e GB marcou nas duas oportunidades. Ele ressaltou a importância do torneio e que os Meninos da Colina buscam essa conquista.
+ Desembargador rejeita pedido do Vasco para suspender execução de R$ 93,5 milhões em dívidas trabalhistas
– Começamos o Campeonato Carioca muito bem, com 2 jogos, 6 gols marcados e nenhum sofrido. A preparação da equipe está sendo muito intensa desde o início do ano. Com essa frequência, os resultados seguirão sendo positivos e juntos, com foco vamos lutar para levar esse título para São Januário.

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