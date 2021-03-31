Artilheiro do Vasco, Pec vem se destacando também defensivamente

Enquanto Marcelo Cabo roda a equipe do Vasco, em busca da melhor forma física e técnica, um jogador tem sido presença constante entre os titulares: Gabriel Pec. O meia-atacante é o único jogador de linha que atuou nas oito partidas disputadas pelo clube nesta temporada até agora, e tem se saído bem. Além de ser o artilheiro cruz-maltino com três gols, o jovem de 20 anos é também o líder de algumas estatísticas defensivas no Campeonato Carioca.
Jogando aberto pelo lado direito, recuando para fechar o corredor quando o Vasco está sem a posse de bola, Pec já realizou 10 desarmes e 7 interceptações, segundo dados do Footstats. Neste segundo quesito, inclusive, Gabriel tem o 2º maior volume da competição, ficando atrás apenas de Gabriel Pereira, do Volta Redonda. Em ambos os rankings, o meia aparece em 1º entre os vascaínos.
Contra o Fluminense, nesta terça-feira, no empate em 1 a 1, Pec não marcou - Cano foi o autor do gol vascaíno -, mas foi importante novamente na recomposição. O camisa 17 deixou o campo como o líder de interceptações (2) e o segundo em desarmes no time (2), perdendo apenas para o lateral-direito Léo Matos (3). Veja mais números de Gabriel Pec no Estadual:
GABRIEL PEC NO CAMPEONATO CARIOCA 2021- Dados do Footstats
7 jogos3 gols (1º do Vasco)0 passes para gol10 assistências para finalização (1º do Vasco)16 finalizações (1º do Vasco)7 finalizações certas (1º do Vasco)10 desarmes (1º do Vasco)7 interceptações (1º do Vasco e 2º do Carioca)