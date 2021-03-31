AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Artilheiro do Vasco, Pec vem se destacando também defensivamente

Meia-atacante é um dos destaques do time neste início de temporada...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 19:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 19:22
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Enquanto Marcelo Cabo roda a equipe do Vasco, em busca da melhor forma física e técnica, um jogador tem sido presença constante entre os titulares: Gabriel Pec. O meia-atacante é o único jogador de linha que atuou nas oito partidas disputadas pelo clube nesta temporada até agora, e tem se saído bem. Além de ser o artilheiro cruz-maltino com três gols, o jovem de 20 anos é também o líder de algumas estatísticas defensivas no Campeonato Carioca.
Jogando aberto pelo lado direito, recuando para fechar o corredor quando o Vasco está sem a posse de bola, Pec já realizou 10 desarmes e 7 interceptações, segundo dados do Footstats. Neste segundo quesito, inclusive, Gabriel tem o 2º maior volume da competição, ficando atrás apenas de Gabriel Pereira, do Volta Redonda. Em ambos os rankings, o meia aparece em 1º entre os vascaínos.
Contra o Fluminense, nesta terça-feira, no empate em 1 a 1, Pec não marcou - Cano foi o autor do gol vascaíno -, mas foi importante novamente na recomposição. O camisa 17 deixou o campo como o líder de interceptações (2) e o segundo em desarmes no time (2), perdendo apenas para o lateral-direito Léo Matos (3). Veja mais números de Gabriel Pec no Estadual:
GABRIEL PEC NO CAMPEONATO CARIOCA 2021- Dados do Footstats
7 jogos3 gols (1º do Vasco)0 passes para gol10 assistências para finalização (1º do Vasco)16 finalizações (1º do Vasco)7 finalizações certas (1º do Vasco)10 desarmes (1º do Vasco)7 interceptações (1º do Vasco e 2º do Carioca)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vereador de Vitória Baiano do Salão
Vereador de Vitória condenado por estupro está com tornozeleira eletrônica
Ocorrência gerou confusão no Calçadão Geraldo Pereira, no Centro.
Mulher suspeita de tentar sequestrar menina é contida por populares em Colatina
Imagem de destaque
A crise na Ucrânia que fez Zelensky demitir ministro da Defesa e comandante do Exército em plena guerra com a Rússia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados