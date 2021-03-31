Artilheiro do Vasco, Pec vem se destacando também defensivamente

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Enquanto Marcelo Cabo roda a equipe do Vasco, em busca da melhor forma física e técnica, um jogador tem sido presença constante entre os titulares: Gabriel Pec. O meia-atacante é o único jogador de linha que atuou nas oito partidas disputadas pelo clube nesta temporada até agora, e tem se saído bem. Além de ser o artilheiro cruz-maltino com três gols, o jovem de 20 anos é também o líder de algumas estatísticas defensivas no Campeonato Carioca.

Jogando aberto pelo lado direito, recuando para fechar o corredor quando o Vasco está sem a posse de bola, Pec já realizou 10 desarmes e 7 interceptações, segundo dados do Footstats. Neste segundo quesito, inclusive, Gabriel tem o 2º maior volume da competição, ficando atrás apenas de Gabriel Pereira, do Volta Redonda. Em ambos os rankings, o meia aparece em 1º entre os vascaínos.

Contra o Fluminense, nesta terça-feira, no empate em 1 a 1, Pec não marcou - Cano foi o autor do gol vascaíno -, mas foi importante novamente na recomposição. O camisa 17 deixou o campo como o líder de interceptações (2) e o segundo em desarmes no time (2), perdendo apenas para o lateral-direito Léo Matos (3). Veja mais números de Gabriel Pec no Estadual:

GABRIEL PEC NO CAMPEONATO CARIOCA 2021- Dados do Footstats