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Artilheiro do sub-20, Luan Brito renova com Fluminense até 2024; multa é de mais de R$ 300 milhões

Jogador é filho de Marcos Brito, ex-atacante do Flu, e chegou ao clube em 2018, se destacando nas categorias de base...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 16:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 16:36
Crédito: Reprodução
O Fluminense acertou a renovação de contrato de Luan Brito, artilheiro do Sub-20 na atual temporada. Agora, o jogador amplia o vínculo, que antes era até 2022, para dezembro de 2024. A multa rescisória para o exterior chega na casa dos 50 milhões de euros (R$ 309 milhões na cotação atual).
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- Passo a passo, o sonho vai se tornando realidade. O Fluminense acreditou em mim e eu não poderia ser mais grato por renovar meu contrato com esse clube. Minha retribuição será com muito trabalho e entrega total em campo. Agradeço a Deus, minha família a @macarsports e ao @leandro_scabin por esse momento - escreveu o jogador nas redes sociais.
Veja a tabela do Brasileirão Aos 19 anos, Luan é filho do ex-atacante tricolor Marco Brito. Na atual temporada, ele marcou 13 gols em 26 jogos, sendo seis deles no Brasileirão da categoria e sete no Carioca, onde a equipe passou para a final após bater o Vasco.
Luan assinou o primeiro contrato profissional em outubro do ano passado e já vinha sendo destaque no Sub-20. O jovem chegou ao Fluminense em 2018 após passagens pelo Flamengo e pelo Barra da Tijuca, mas sofreu uma grave lesão no joelho.

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