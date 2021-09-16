Artilheiro do sub-20, Luan Brito renova com Fluminense até 2024; multa é de mais de R$ 300 milhões

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O Fluminense acertou a renovação de contrato de Luan Brito, artilheiro do Sub-20 na atual temporada. Agora, o jogador amplia o vínculo, que antes era até 2022, para dezembro de 2024. A multa rescisória para o exterior chega na casa dos 50 milhões de euros (R$ 309 milhões na cotação atual).

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- Passo a passo, o sonho vai se tornando realidade. O Fluminense acreditou em mim e eu não poderia ser mais grato por renovar meu contrato com esse clube. Minha retribuição será com muito trabalho e entrega total em campo. Agradeço a Deus, minha família a @macarsports e ao @leandro_scabin por esse momento - escreveu o jogador nas redes sociais.

Veja a tabela do Brasileirão Aos 19 anos, Luan é filho do ex-atacante tricolor Marco Brito. Na atual temporada, ele marcou 13 gols em 26 jogos, sendo seis deles no Brasileirão da categoria e sete no Carioca, onde a equipe passou para a final após bater o Vasco.