Artilheiro do Sport! Mikael marca mais um gol na vitória contra o Sete de Setembro

O atacante Mikael marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 do Sport contra o Sete de Setembro. O camisa 99 marcou seu terceiro gol consecutivo nos últimos três jogos do Leão, se tornando, inclusive, o artilheiro da equipe na temporada 2021.
Com 6 gols marcados em 13 partidas no ano, a cria da base do Sport tem média de um gol a cada duas partidas, superando o recém-contrato Trellez, com 5 jogos e nenhum gol.
O gol do centroavante aconteceu após um pênalti cometido pelo goleiro Airon. Na cobrança, o camisa 99 encheu o pé e mandou no ângulo sem chances de defesa.
Classificação
Com a ajuda de Mikael e companhia, o Sport chegou aos 14 pontos conquistados em 7 jogos ocupando a segunda colocação, precisando apenas de uma vitória nas próximas duas partidas para garantir a vaga nas quartas de finais do Pernambucano.